Berete jen bod. Souhlasíte, že je to málo? Souhlasím. Není to první zápas, kdy jsme byli lepší než soupeř, kdy jsme měli vyhrát za tři body. Ale bohužel.

V prvních dvou třetinách jste měli hodně šancí. Neměli jste si vybudovat větší náskok?

3:1 není špatný náskok s takhle výborným týmem, jako jsou Pardubice. Dali jsme gól na 3:1 a vzápětí Pardubice snížily. To nás trochu srazilo. Myslím, že jsme po prvních dvou třetinách měli vést více než jen o jeden gól. To nás možná stálo zápas.

Sám jste měl hodně šancí, ale i jeden gól. Můžete nějaké okomentovat?

Už o střídání předtím jsem mohl dát gól, kdy mi to dobře nahráli Tonda Melka s Ráčou (Markem Račukem). Šel jsem ještě zbytečně do kličky gólman mi to chytil. V další šanci puk skvěle vybojoval Pleky, jeli jsme dva na jednoho a krásně mi to dal. Naštěstí to propadlo za gólmana. Ale radši bych vyměnil gól za tři body.

Hokejoví talenti se ve Slaném učili o správném stravování i o práci s chybou

Vaši spoluhráči sice říkají, že máte dobře natrénováno, ve třetí třetině to ale vypadalo, že přeci jen Pardubice mají těch sil více.

Musím s ostatními souhlasit, fyzicky jsme na tom dobře. Možná jsme byli zbytečně nervózní, když jsme vedli. Zbytečně jsme se zatáhli, tím to mohlo vypadat, že je to ve fyzičce. Asi jsme byli i ustrašení. A Pardubice ve třetí třetině hrály výborně.

Teď přišlo pět porážek z posledních šesti zápasů…

Sráží nás chyby. Víme to, víme, v jaké jsme situaci. Když to řeknu blbě, tak dovedeme hrát s lepšími týmy. Ale pak ztrácíme body s týmy kolem nás. Zbytečně jsme prohráli tolik bodů, že radši nevědět.

Není na týmu nějaká deka? Přeci jen čtyřicet minut jste odehráli dobře a k výhře to stejně nestačilo.

Byli jsme od výhry necelé čtyři minuty a nakonec jsme byli rádi alespoň za bod. Když Pardubice daly gól, byly v laufu. Měli jsme si v prvních dvou třetinách vybudovat větší vedení než jen o gól. A nikdo by se tomu nemohl divit. Bohužel.

Zlín vyhrál a přiblížil se na šestibodový rozdíl. Neznervózňuje vás to?

Musíme se soustředit sami na sebe. Nemůžeme se dívat kolem sebe. Když budeme vyhrávat, nemusí nás nějaký Zlín zajímat. Sami musíme dělat to, co máme a sbírat body. Pak to bude dobrý. V naší situaci se nemůžeme ohlížet kolem nás.

Vzpomněl jste si třeba na vaše pardubické angažmá?

Na Pardubice mám super vzpomínky. S přerušením jsem tam byl tři a půl roku. Nemůžu na ně říct jediné špatné slovo. Ten tým se ale hodně obměnil. Z té doby, kdy jsem tam působil, tam budou možná dva tři kluci. Ale pár jich tam ještě znám.

Proti Pardubicím se nemělo hrát v Chomutově, ale venku ve Špindlerově Mlýně. Naskočily vám třeba i myšlenky na odložené Winter Hockey Games?

Po čtvrtečním tréninku jsme si řekli, že jsme se zrovna měli být ve Špindlu a ne v Kladně na tréninku. Ale teď už jsme se soustředili jen na zápas. Zrušení nás mrzí hodně. Všichni jsme se na to moc těšili. Ale s naší vládou v demisi s tím nic nenaděláme. Takhle to opatření je a je to pro zdraví všech lidí. Ale je to obrovská škoda. Nevím, jestli něco podobného ještě zažijeme. Ale taková je realita.

Jan Šejhl

FOTO: Rytíři nechtějí vyhrávat? Pardubicím darovali dva body