V Třinci to vypadalo, že ve vaší hře nebylo vůbec nic. Jak jste to viděl vy? Stejně. Co k tomu říct? Scházela naše hra, naše identita. Nebo možná byla, ale jen první pár minut, do prvního gólu. Snažili jsme se držet stav na 0:0, ale jak nám tam padly první dva góly, úplně se nám vše rozpadlo. Měli krásné akce, ale my jsme jim je sami nabídli.

Kladnu v Třinci vůbec nefungovala obrana.

Je to tak. Když dostaneme osm gólů, nemůžeme si říkat, že máme skvělou obranu. Ale neměli jsme ani útok. Osm gólů jsme dostali, nula dali. Prostě nám nefungovalo nic. Gólmany jsme vůbec nepodrželi. Ti nás všechny zápasy drží a my jim to ve Třinci vrátíme takhle. To není vůbec dobré takhle se jim odvděčit. Těch přečíslení, závarů v naší třetině… Nebylo tam od nás nic a takhle to dopadlo.

Rozumím tedy tomu tak, že zlom byste hledal už v první třetině?

To asi ne. Když to bylo o gól, o dva, pořád to bylo hratelné. Ale když tam ve druhé třetině napadali tři rychlé góly a bylo to 0:6, tak se to definitivně zlomilo. Přišly chyby, po kterých jsme inkasovali. Bylo toho samozřejmě mnohem víc chyb. Nebylo tam nic, čeho bychom se mohli chytit.

Nepodržely vás ani speciální formace. Kde byl problém?

To už je jen obraz hry. Speciální formace jsme prohráli stejně jako celý zápas. Dostali jsme dva góly v oslabení, jeden v přesilovce. Koresponduje to se hrou. To, co viděli fanoušci, to jsme viděli i my. Za stavu dva nula se to ještě dá hrát. To jsme viděli minule proti Litvínovu. Teď tam ale nebylo nic a ani stav 0:2 jsme neudrželi. Když už ten rozdíl byl výraznější, tak se proti takhle těžkému soupeři dá vracet těžko.

Přitom v první třetině byli dost hlasití i kladenští fanoušci.

Jasně. Jak jsem říkal – jak jsme se odvděčili gólmanům, tak jsme se odvděčili i našim fanouškům, kteří obětovali neděli, aby nás přijeli podpořit. Jestli sem jeli kvůli tomuhle, chápu, že budou pěkně nas..ní.

Teď vás čeká reprezentační pauza. Může být přestávka po takovém zápase výhoda či byste naopak radši hned opět hráli?

Nevím. Je to jedno s druhým. Někdy je lepší hrát hned druhý den, protože člověk na to chce zapomenout a jít zase od začátku. Prostě odčinit takový zápas, začít znovu s čistým štítem. Teď budeme na zápas čekat 12 dní. Ale stejně na to musíme zapomenout. A také potrénovat, aby se to neopakovalo. Možná by tedy bylo lepší hned zase hrát. Takový zápas nám bude v hlavě rezonovat celou dobu, co budeme mít pauzu. Co se dá dělat… Musíme se naučit s tím žít a vydržet do dalšího zápasu.

Jan Šejhl