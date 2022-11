V Hradci to byla celkem divočina. Pamatuje něco podobného? Není to úplně obvyklé, ale divokých zápasů člověk zažije spoustu. Takže i podobné by se našly. Ale tohle byl jeden z nej.

Skvěle jste se trefil. Bylo to zakončení, které jste si představoval?

Byl jsem na ledě při oslabení dlouho. Ale viděl jsem, že ještě můžu zaútočit. Říkal jsem si, že je poblíž střídačka, tak to ještě zkusím. Jsem rád, že jsem to trefil přesně tam, kam jsem chtěl – nad vyrážečku. Škoda, že to nepřineslo víc bodů.

Kde byste hledal moment, ve kterém se zápas otáčel?

To je prostě hokej. Je to o maličkostech, které nejsou vidět. Fanoušci vidí výsledek. Ale vše se vyvíjí od prvního buly, každou třetinu. To je tolik věcí. Ať už jde o fauly v útočném pásmu. Takhle nám chyběla jediná sekunda k tomu, abychom vyhráli. To je tak, kdybychom nehráli dvě extra oslabení. Stačí i dvě ztráty puku. To ani nemusí být vidět, ale může to být věc, která úplně otočí průběh. Pak všichni vidí tři góly na konci. Ale je to důsledek těch věcí předtím.

Foto: Hloupá ztráta v Hradci a Kladno padlo na dno

Nedokázal se Hradec do zápasu vrátit i vinou vaší pasivity?

Pasivita možná trochu byla. Ale je to tým, který je možná nejrychlejší v lize. Umí tlačit. Dostali jsme góly na začátku první a třetí třetiny. To je dostalo do hry. Bylo jasné, že se do tlaku dostanou. Ale je to o detailech, které rozhodují. A my v tom zaostáváme.

I přes prohru by se dalo najít mnoho pozitiv, jako je návrat do hry po dvou rychlých hradeckých gólech či dost nastřílených brankách.

Dřív jsme nedávali góly. Teď jsme dali sedm v Hradci a stejně jsme nevyhráli. To je hokej. Těžko k tomu říct něco víc. Nehrajeme špatné zápasy, ale musíme sbírat body. To je pořád stejná písnička, jako každý rok. Hrajeme dobře a bereme jeden nebo i žádný bod. Pak jsme tam, kde jsme.

Vrátil se do hry Adam Kubík. Pookřála s ním vaše hra?

Áda je skvělý hráč, střelec. Takže to pro nás byla vzpruha. Ale vrací se nám po zranění víc hráčů. Snad potrénujeme. Snad už se nám budou vyhýbat ta zranění a budeme moct kompletně potrénovat. A budeme sbírat i body.

Tabulka je hodně vyrovnaná. Jak si to vysvětlujete?

Zápasy jsou vyrovnané, to mě vůbec nepřekvapuje. Každý může porazit každého. Bylo to vidět i tady. Nikdo nečekal, že dáme sedm gólů Hradci, že chvíli před koncem budeme vést 7:4. Tak to ale je. Dnes už se každý umí dobře překvapit. Je to vše o detailech. Kdo bude mít dobré detaily, bude nahoře a bude vyhrávat.

Jan Šejhl