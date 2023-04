V barážové sérii mezi hokejisty Kladna a Zlína byl hned dvakrát k vidění spíše fotbalový výsledek 1:0. To ukazuje, jak důležité byly výkony obou brankářů. Byť kladenský brankář Adam Brízgala měl oproti svému protějšku méně práce, i tak musel vytáhnout několik skvělých zákroků. „Kluci mi ale hodně pomohli,“ nepřeceňoval svou roli čtyřiadvacetiletý brankář. A jaká bude jeho budoucnost? „To vás nechám ještě překvapit,“ usmál se tajemně maskovaný hrdina, který v celé baráži pustil jen dva góly, to je skutečný unikát.

Nenápadný hrdina baráže Adam Brízgala dostal za čtyři zápasy jen dva góly. | Foto: Foto: Roman Mareš

Jaký byl z vašeho pohledu rozhodující zápas?

Bylo to hodně vypjaté, vlétli na to. Neměli co ztratit a byl to úplně jiný tým než ve třetím zápase. Počítali jsme s tím. Bylo to o nervy do poslední vteřiny.

Bylo tedy na Zlínu vidět, že už z něj spadl tlak a hrál uvolněněji?

Určitě. Hráli otevřenější hokej, agresivnější. My jsme však hráli dobře dozadu. Zlín neměl moc úplně vyložených šancí. To jsme si pokryli.

V první třetině jste Kladno musel podržet několika dobrými zákroky. Čím tam byl Zlín nebezpečný?

První dvě střely jsem nešťastně odrazil jednou do brusle, podruhé přímo na hokejku. To byl o vous, že jsem to chytil. Je to moje práce. Jsem rád, že jsem v začátku mohl podržet kluky. Pak už to bylo na nich.

Celá série vypadá výsledkově dost jednoznačně…

Výsledkově ano. Až na třetí zápas, kdy nám to tam napadalo, tak to lehké zápasy nebyly. Naopak to bylo vyrovnané. Samozřejmě v útočném pásmu jsme měli navrch. Tím, že padalo málo gólů, tak vždy mohli dát náhodný gól a mohlo to vypadat jinak.

Za čtyři zápasy pouze dva inkasované góly, to je bilance, která se jen tak nevidí.

Je to super. Kluci mi hodně pomohli. Těžkých situací jsem měl málo. Musím jim poděkovat, jak mi pomáhali.

Když se člověk podívá na úspěšnost zákroků 97,5 procent, tak by možná řekl, že chytal váš slavnější skoro jmenovec ruský bývalý brankář Ilja Bryzgalov.

Tak do toho mám hodně daleko (směje se). Chtěl bych zůstat nohama na zemi. Vůbec nechci podceňovat soupeře, ale přeci jen byli z Chance ligy. Bylo by to jiné, kdyby se hrálo finále play-off. To by takhle málo gólů nebylo. Vypadalo by to úplně jinak. Když se člověk podívá na statistiky, tolik práce jsem tam neměl. Kluci to skvěle odmakali.

Když se vrátíme ke třetímu zápasu, tam jste za první třetinu měl jediný zásah a Kladno vedlo už 4:0. Jak bylo těžké se udržet v tempu, když už bylo téměř rozhodnuto?

To na tom bylo to nejhorší. Mohli jsme mít pocit, že máme napůl vyhráno, ale kdyby nedej bože dali dva rychlé góly, byli by zpět ve hře. Já po jedné střele nebyl rozchytaný. Je těžké zůstat v zápase stále soustředěný. Naštěstí to kluci pokryli. Jednoznačně jsme dominovali. Celé to proběhlo, jak mělo, od začátku až do konce.

Ve Zlíně jste každý zápas stál dvě třetiny v bráně, které obklopoval hlučný domácí kotel. Jak bylo těžké se od atmosféry oprostit?

Je to náročnější než kdekoliv jinde. Fanoušci tu fandili hodně bouřlivě a svůj tým táhli. Na druhou stranu jsme tu nehráli poprvé a člověk už se od toho umí oprostit.

Napadlo někoho, že si se Zlínem poradíte nejrychlejším možným způsobem?

Možná nenapadlo, ale hrozně jsme si to od začátku přáli. Nikdo nechce hrát víc zápasů, než je nutné. Každý chce vyhrát všechno, ať už to může oslavit. Nikomu není příjemná baráž. Jsme moc rádi, že to takhle dopadlo.

Jak dlouho jste věděl, že dostanete důvěru pro baráž?

V přípravě před baráží jsme to vůbec neřešili. Rozhodlo se to až den před prvním zápasem, kdy mi trenéři dali vědět. Já to ani neřešil. Trénoval jsem, abych byl připravený. Počítal jsem s jakoukoliv možností.

Celkově to pro vás byla průlomová sezona, že?

Byla. Zápasů, které jsem odchytal, bylo mnohem víc, než jsem kdy před sezonou předpokládal. Jsem rád i za to, že mi trenéři dali důvěru, abych odchytal baráž. Užil jsem si to.

Počítal jste s tím, že odchytáte toho tolik? Přeci jen loni Bow startoval ve všech zápasech.

Vůbec. Když jsem přicházel do Kladna, byl jsem z toho hodně nervózní. S trenéry jsem to tu řešil. Ujišťovali mě, že mi šance dají. A že to bude jen na mně, jak toho využiju. A jsem opravdu rád, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Prozradíte, jaké máte plány na léto?

Teď si chvíli odpočinu. V létě máme se snoubenkou svatbu, takže nás čekají velké přípravy a plánování. A pak už bude zase letní příprava a budu se připravovat na další sezonu.

Jan Šejhl