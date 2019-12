Těšil jste se na Vánoce?

Vánoce už pro mě nejsou takové, co bývávaly. Od té doby, co hraji profesionálně hokej, dělám tuhle práci, tak k tomu musím přistoupit zodpovědně. Stejně jako ostatní hráči. Chtěl bych si tedy ten den užít, ale nepřehnat. Víme, co nás čeká další den – trénink a pak nás další zápas. Prostě to tak je.

Musíte se více hlídat?

Určitě člověk nepřijde na večeři a nesní deset kilo ryb a k tomu kilo salátu (směje se). Tohle si musí člověk ohlídat sám. Ale tak každý víme, co tak potřebujeme. Jsme profesionálové a musíme se krotit. Nesmíme prostě dělat blbosti.

Poslední tři utkání Rytířů se nesla ve vánočním duchu. Stihl jste načerpat vánoční atmosféru?

Samozřejmě, je to příjemné. Nebudeme k tomu nějak lhostejní. Vánoce jsou příjemné pro každého, kdo je má rád. Lidi to baví. Nás také baví hrát, když lidi přijdou. A když je tam taková atmosféra, jaká byla při vánočním utkání na Kladně, tak se to musí líbit všem.

Jak se vám vůbec líbily vánoční dresy, které okořenily vánoční utkání v Kladně?

Je to příjemné zpestření, ale pro nás je dres jako dres. Je jedno, který navlékneme. Takže je to hlavně pro diváky, pro které hrajeme a které potřebujeme.

Máte nějaký plán na Štědrý den?

Určitě se nepřežrat (směje se). Ale určitě si to užijeme pospolu jako celá rodina. Tohle je naše tradice a tu dodržujeme. Pohodička doma, kouknout se na nějakou pohádku. To k tomu prostě patří.

Předpokládám, že když ale hrajete už na Štěpána, že hned na Boží hod bude trénink, že?

Přesně tak. My jedeme furt.

Nemrzí vás třeba, že si Vánoce nemůžete užít více?

Ne, tak to nebereme. Taková je naše práce, a tak k tomu musíme přistoupit. Hrajeme pro lidi, ale i pro sebe, abychom měli co nejlepší výsledky.

Jan ŠEJHL