Můžete zhodnotit duel s Vrchlabím?

Měli jsme dobrý začátek. Škoda, že se nám nepovedlo odskočit na 1:0 a místo toho jsme inkasovali. To nás trochu položilo. Povedlo se nám vyrovnat, ale přišlo hloupé vyloučení za příliš mnoho hráčů, ve kterém jsme dostali gól. Musím to vzít na sebe, protože to oslabení bylo ode mě špatně odehrané. Je to škoda.

V čem byste hledal, že Vrchlabí bylo lepší?

Dali víc gólů. Musíme všechno zjednodušit, pak přijdou i góly. V tom jedině bylo Vrchlabí lepší.

Byl jste na přesilovce, ze které padl první kladenský gól. Těsně předtím tam proběhla porada Jaromíra Jágra s Tomášem Plekancem. Přišel po tom od nich nějaký nápad, jak to celé sehrát?

Ne, to ne. Vystřelili jsme do brány. Dobře tam stál Nick (Hlava), předvedl super důraz. Můžeme být rádi, že mu to tam zase padlo. Škoda, že jsme na to nedokázali navázat.

Naopak před gólem na 1:2 jste se srazili se spoluhráčem. Jak se to celé seběhlo?

Měl jsem vyhodit puk, ale to se mi nepovedlo. Miki tam srazil spoluhráče a spolu srazili i mě. Proto jsme propadli. Prostě špatně zahrané oslabení.

Poslední dobou vás celkem trápí koncovka…

Zbytečně si vše sami komplikujeme. Musíme zjednodušit hru a tlačit se víc do brány. Nic lepšího s tím nejde vymyslet.

Nechybí v tu chvíli důrazní hráči jako Tomáš Pitule nebo Jakub Hajný?

Zrovna Pytlák je super hráč do předbrankového prostoru. Ale na to musí navázat všichni. Nemůžeme spoléhat jen na dva hráče.

Pomalu se blíží play off. Jak načasovat formu, aby přišla ve správnou dobu?

Toho jsme si vědomi, budou to těžké zápasy. Ale už teď musíme jít do každého utkání, jako by to bylo play off.

Hrál jste ve čtvrté lajně s Markem Račukem a Patrikem Machačem – takže tři hráči, kteří jsou v principu centři. Nemáte problém si v tom vyhovět?

Já už celou sezonu hraji křídlo, takže pro mě to není problém. Budu hrát kdekoliv, kde mi trenéři řeknou. Ale zrovna ve Vrchlabí jsme toho spolu dohromady odehráli jen pár střídání. Pár závarů jsme tam měli, ale celkově se ten zápas nepovedl nikomu.

Zápasy teď jdou v rychlém sledu, neubývají síly?

Je to těžké. Musíme se snažit dobře zregenerovat. Rozhodně jsme schopni se na to připravit. Vůbec nás to neomlouvá, že jsme ve Vrchlabí prohráli.

Jan Šejhl