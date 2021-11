Je tradicí jinak skomírajícího českého hokeje, že se může pyšnit vcelku početnou skupinkou brankářů v nejslavnější lize světa. Jenže pomalu se blíží olympiáda v Pekingu a trenérský sbor musí řešit ožehavý problém: koho poslat s maskou na Dálný východ? Situace se pro české gólmany v NHL nevyvíjí právě nejlépe, naopak v Evropě vyhlížejí pozvánku hladoví žadatelé.

Trenér Zdeněk Orct radí brankářům české reprezentace | Foto: Český hokej

Na začátku olympijské sezony to všechno pasovalo do posledního puntíku. Tedy aspoň co se výběru mužů s maskou pro turnaj v Pekingu týče. Situace mezi třemi tyčemi bylo to poslední, co by trenérům národního týmu dělalo potíže.

Předsezonní kempy zámořské NHL doslova oblehli čeští brankáři. Osvědčená kvalita, dravé mládí i velké debuty. Ideální trio pro Peking si reprezentační trenér brankářů Zdeněk Orct mohl klidně losovat z klobouku.

Stačí se jenom porozhlédnout. Petr Mrázek, Pavel Francouz, David Rittich či rostoucí hvězda Washingtonu Vítek Vaněček. A tím to zdaleka nekončí.

Zlaté trio v ohrožení, (ne)zkušení mladíci v pozadí

O velkou pozornost si v posledních týdnech řekl nový objev v brankovišti Arizony Karel Vejmelka, rozjeté Calgary zase táhne se Švédem Markströmem mladý Daniel Vladař. A o místo v NHL bojuje na farmě další Brňák Lukáš Dostál.

Suma sumárum, stačí se jen v klidu usadit, párkrát si v noci přivstat a nad šálkem kávy se podívat, kdo si z českých lvů v brankovišti nejhlasitěji křikne o letenku do Pekingu.

Přesně taková byla představa Zdeňka Orcta i celého štábu kolem Petra Nedvěda a Filipa Pešána. Jenže v současné chvíli už to tak růžové není. Vlastně to začíná docela drhnout. A to pořádně.

Pojďme si shrnout situaci v zámoří. Zkušenostmi nabité duo Mrázek, Francouz je mimo hru z důvodu zranění a jejich účast v Asii je dosti na hraně. David Rittich se zase teprve nedávno vrátil po prodělaném covidu a v Nashvillu letos prozatím odchytal jen dvě utkání.

A rázem jste bez klíčového trojúhelníku, se kterým se pro olympiádu počítalo všema deseti. „Radost z toho samozřejmě nemám, s touto trojicí jsme zkrátka počítali. Nezbývá než čekat, co z toho nakonec bude,“ povzdechl si Orct.

Kluci jsou ve formě, ale…

Nevadí, i tak je tu přeci stále varianta B. Silné ročníky 1996 Vejmelka s Vaněčkem zatím předvádí v zámoří skvělé výkony. Jenže na mezinárodní scéně jsou jejich zkušenosti téměř na bodu mrazu.

Takřka identicky je na tom rovněž pražský rodák Daniel Vladař v kanadském Calgary. A modlit se za zázračný vzestup mladíčka Dostála na farmě je asi hodně předčasné.

A nabízí se otázka: zvládnou tito chlapci své olympijské premiéry proti těm nejlepším z nejlepších? Možná ano, možná však také ne. Tohle by byl z repertoárů trenérů troufalý tah.

„Karel i Vítek mají velkou formu, tak proč by se nemohli předvést i na olympiádě? Ale souhlasím, tohle by byl krok do velké neznámé,“ přiznal reprezentační kouč brankářů.

I přesto však doufá, že se mu jeho osvědčené trio vrátí zpět. Jenže spoléhat se na to, co zaručit nelze, je zkrátka hloupost. Je potřeba si rychle začít hledat klíče od zadních vrátek.

Karel Vejmelka vychytal svou první výhru v NHL! 37 zákroky dotáhnul @ArizonaCoyotes k vítězství 2:1 v prodloužení, my jsme si pro vás připravili ty nejlepší z nich. ?#Yotes | #Vejmelka pic.twitter.com/fXtPiUIA3b — NHL Česko (@NHLcz) November 22, 2021

Záložní varianta v ruském klenotnictví

Jinými slovy zařadit zpátečku a couvnout o krok zpátky, tedy do Evropy. Přemýšlet o pozvánce z českého jezírka je spíše hodně bláznivá utopie, avšak varianta ruské KHL už tak nemožná není.

A o formu českých brankářů tu rozhodně není nouze. Traktory z Čeljabinsku nyní táhne rozjetý Roman Will, úřadující šampioni z Omsku se i letos spoléhají na výkony Šimona Hrubce. A nesmíme zapomenout ani na Jakuba Kováře či Patrika Bartošáka.

České traktory přeorávají KHL. Trio z Čeljabinsku si hlasitě říká o olympiádu

Všichni čtyři jmenovaní, zejména pak první dva z nich, mají nejen zkušenosti s národním týmem, ale v letošním ročníku rovněž výsledky, o kterých si někteří kluci za mořem mohou nechat jen zdát.

„Olympiáda je krátký turnaj a je o momentální formě. Proto bych jako trenér raději vzal gólmana, který v danou chvíli bude v laufu,“ prozradil Orct.

Slova naděje pro ruské klenoty, nebo přeci jen úvaha nad riskantním povoláním reprezentačních „zelenáčů“? Jedno je však jisté: tohle bude ještě hodně zajímavé.