Jaký byl první zápas sezony?

Těžký, už proto, jaké tady bylo vedro. Nadřeli jsme, k tomu nebyl úplně dobrý led. Soupeř také byl kvalitní. Bylo to těžké a bojovné. Škoda, že jsme neurvali ani bod.

Co rozhodlo?

Ve třetí třetině jsme měli hodně šancí, které jsme měli proměnit. To asi rozhodlo.

Ke konci jste se zapojil do bitky. Co se na ledě stalo?

Nevím, co si tam chtěl dokazovat. Šťouchal se tam s Plekym. Podle mě úplně zbytečně. Pak se začalo hrát a po odpískání znovu. Tak jsem ho jel trochu popostrčit a takhle se to vyvinulo.

Takže jste byl obránce Plekyho?

Nevím, co si na Plekyho chtěl dovolovat. Takže asi tak.

Na Tomáše Plekance startoval Flick poměrně dlouho…

Právě. Kdyby to skončilo tímhle jedním manévrem, tak v pohodě. Ale on pokračoval úplně zbytečně. Tak jsme to tam jeli roztrhat a takhle se to událo. Neviděl bych v tom žádnou velkou bitku.

Co vám první zápas naznačil z pohledu vašich ambicí?

Ukázalo nám to, že se extraliga hrát dá. Není to nic nehratelného. Pro nás je hlavní se udržet a za tím si půjdeme zápas od zápasu.

Jak je azyl v Chomutově?

Podmínky tu máme výborné. Zimák je nový. V tom problém opravdu není. Ale 56krát pojedeme de facto ven. I ta jízda autobusem vám bere síly. Může se stát, že nám pak budou chybět. Ale věřím, že jsme z léta natolik připravení, že se to nestane.

A vám osobně? Přeci jen už jste za Chomutov hrával.

Hrával jsem tu. Jsem původem z Teplic, takže se sem může podívat i rodina. Za mě dobrý.

Do Chomutova dorazila i slušná fanouškovská podpora z Kladna…

Jo, ti byli super. Bylo tu zhruba dva tisíce lidí. Na to, že hrajeme nějakých osmdesát kilometrů od Kladna, tak super.

Máte info, kdy by do zápasu mohl zaskočit i Jaromír Jágr?

Vůbec nic nevíme.

Mohl by pomoct, i když naskakuje až ve čtvrté lajně?

Jestli je v první nebo ve čtvrté, to nerozhoduje. Hrajeme na čtyři lajny. Všichni se tam dostaneme. Takže by určitě pomohl.

Jan Šejhl