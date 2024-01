Smutným hrdinou nedělního duelu kladenských hokejistů s Hradcem Králové byl Václav Veber. Ve dvaadvacáté minutě se zdálo, že Kladno poslal do dvougólového vedení. Jeho zásah ale rozhodčí odvolal pro kontakt Procházkovy hole s brankářem Lukášem. V půli zápasu pak přišlo Veberovo vyloučení, které soupeř potrestal vyrovnáním. „Hodně mě to mrzí. Místo toho, abychom vedli 2:0, tak za chvíli soupeř vyrovnal na 1:1. Byl to jiný zápas, mohlo se to vyvíjet jinak,“ litoval obránce s pětkou na zádech.

Václav Veber. | Foto: Roman Mareš

Co podle vás s Hradcem rozhodlo?

Neuznaný gól a neproměněné přesilovky. To je zásadní důvod, proč jsme nevyhráli.

Jak jste viděl tu situaci, po které vám rozhodčí neuznali váš gól?

Ani jsem to pořádně neviděl. Zavřel jsem oči, vystřelil jsem a byl to gól. Radoval jsem se, že mám druhý gól v sezoně. Hradec si ale vzal výzvu. Myslel jsem si, že to bude gól, bohužel rozhodčí rozhodl jinak. Mrzí mě to o to víc, že nejsem hráč, který dává dvacet gólů za sezonu. Ale hlavně mě to samozřejmě mrzí proto, že jsem nepomohl týmu k vítězství.

Mohl to být zlom, který Hradec nakopnul?

Trochu nás to do konce druhé třetiny zaskočilo. Ale měli jsme spoustu přesilovek, abychom zápas zlomili zpět na naši stranu.

Trenérská výzva Rytířům nesvědčí, s Hradcem brali jenom bod

Celkově v sezoně výzvy vycházejí pravidelně proti Kladnu…

Myslím, že za celou sezonu v náš prospěch nevyšla jediná výzva. Asi jsme neměli nárok, aby nám vyhověli. Rozhodčí vždy rozhodnou správně. Samozřejmě to řešíme i na střídačce. Ale to mluvíme o každé situaci, co se stane.

Naopak jste i nepřímo byl u situace, která rozhodla na druhé straně. Konkrétně jste byl vyloučený, což Hradec využil. Co se tam stalo?

Byl jsem z celého zápasu vzteklý. Faul to byl, ale věřím, že to nebylo hrozné, jak to možná vypadalo. Podobných situací bylo víc z obou stran. Mrzí mě to. Ale pořád jsme měli dost přesilovek, kdy jsme mohli zápas rozhodnout na naši stranu.

Proti Plzni jste měli sedm vyloučených a hned pět přesilovek Plzeň využila. Vzali jste si z toho poučení?

Je alespoň trochu posun, že jsme měli jen tři vyloučené. Chtěli jsme mít do tří vyloučených, a to vyšlo. Plzeň byla katastrofa. Řešili jsme to hned po zápase i na tréninku. A hned jsme oslabení hráli slušně.

S Hradcem jste hráli podruhé během pěti dní. Dají se oba zápasy srovnávat?

V Hradci to bylo vyrovnanější. Doma jsme byli lepší my. Řekl bych, že nevyhrál lepší tým.

Bronz s leskem zlata. Získala ho i pětice Kladeňáků, přání i z NHL

Donedávna jste dávali i silným soupeřům alespoň tři góly, v Liberci hned osm. To se teď zaseklo. Co za tím může být?

Řekl bych, že jsme dali dva (usmívá se). Sice jsme jich tolik nedali, nedařilo se nám zakončení, ale zase jsme tolikrát neinkasovali.

Máte personální potíže v obraně. Jak je těžké se s tím srovnat?

Poruba byla tak hodná, že nám půjčila Vorase. Chodil na výpomoc už loni, trenéři se nezměnili, takže podle mě zapadnul úplně v pohodě. Sedlo mu to v Kladně. Teď máme do pátku pauzu, tak se snad někdo uzdraví.

V pátek vás čeká veledůležitý zápas v Boleslavi. Jak se na něj dá připravit?

Naštěstí máme čas zregenerovat, připravit se na to. A půjdeme si rozhodně pro tři body. Kdo udělá víc chyb, prohraje. Tak jich musíme udělat méně.

Jak se kabiny dotkla kauza kolem brankáře Hudáčka?

Vůbec jsme to v kabině neřešili. To řeší vedení. My se soustředili na tréninky a zápasy.