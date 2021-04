Výsledek 4:0 na zápasy vypadá jednoznačně, ale na ledě to tak snadné nebylo, že?

To vůbec. Poruba má kvalitní tým a každý zápas nás trápili. Ale rozhodla hlavně naše koncovka a zkušenosti, který u nás mají starší hráči.

Pouze poslední zápas šel do prodloužení. Byl podle vás tím nejtěžším?

Asi ano. Postupně nám odpadli dva klíčoví hráči (Jágr a Machala) a hráli jsme jen na tři lajny. Jedna z chybiček byla, že jsme nevyužili pět přesilovek ve druhé třetině, abychom jim odskočili o gól. Ve třetí třetině Poruba vyrovnala, ale my se v kabině semkli a řekli jsme si, že musíme chtít víc než oni a že vyhrajeme. A povedlo se to!

Minulé zápasy jste urvali ve třetí třetině, což tentokrát nevyšlo. Mohlo to být i tím, že vám při hře na tři útoky ubývaly více síly?

Je to možné. Takový je hokej. Nemůžeme počítat s tím, že každý zápas dáme ve třetí třetině tři čtyři góly. Takhle to není. Tentokrát to bylo hodně bojovné. Už neměli co ztratit a šli do toho naplno. Nám se to ale povedlo ubojovat.

Nedali jste Porubě, jak se říká, příliš čichnout?

Oni už neměli co ztratit, tak se do nás snažili tlačit. Od nás tam byl zbytečný faul a oni nás potrestali. Je paráda, že tým předvedl sílu. Nesklonili jsme hlavy a dotáhli jsme to vítězného konce.

Můžete trochu prozradit, co se dělo na lavičce při prodloužení?

Přišel tam Džegr a řekl nám, co máme hrát. A myslím, že v celém prodloužení se nedostali z pásma. Na ledě jsme dominovali a věřím, že jsme si výhru zasloužili. Oni se fakt nedostali ven a bylo jen otázkou času, kdy nám to tam spadne. Kousli jsme se a předvedli parádní výkon.

Série s Porubou se titulovala jako předčasné finále. Vnímal jste to také tak?

Věděli jsme, že Poruba je silná. Měli vysoké ambice, vyhlašovali před sezonou, že chtějí do extraligy. Byl to pro nás hrozně těžký soupeř. Ale ukázali jsme sílu a jsem rád, že jsme postoupili.

Sliboval jste, že se po sérii vyjádříte ke konfliktu s Dušanem Žovincem. Můžete tedy nyní prozradit váš pohled na věc?

S tím klukem, co byl ten konflikt, jsem byl minulý rok v Chomutově. Ke každému hráči, proti kterému hraju, mám pokoru a respekt. Tím, co předvedl, respekt u mne ztratil. To do hokeje nepatří. Zvlášť do play off. Tohle dělají princezny, co udělal. Jestli se koukal na kostku o první komerční přestávku druhého zápasu na Kladně, tak se tam musel vidět (na kostce běžel sestřih simulujících fotbalistů - pozn red.). Jediný, kdo je tady za trapáka před celou republikou, tak je on. V dnešní době jsou kamery všude a bylo to hezky vidět, co předvedl. Myslím, že ta hokejová karma nám to vrátila. Jak říkám, k hráčům chovám respekt, tímhle u mne však skončil. Žádný respekt u mne nemá. Nechci být hnusný, ale tohle je horší, než co udělal Petr Vampola, který si s námi nepodal ruku. Tohle do hokeje nepatří. Třeba se omluví, ale tohle by se nemělo vůbec dít. Bohudík je to za námi, vyhráli jsme 4:0 na zápasy a můžu mu teď popřát jen pěknou dovolenou.

Mělo v tom i nějaký vliv, že se znáte z loňské sezony?

Vůbec. Jak přijde zápas, tak neznám bratra. Je mi jedno, proti komu hraju. Jak padne puk, padnou mi klapky a je mi jedno, kdo je na druhé straně. Kamarád – nekamarád. Fakt mě tohle hodně zamrzelo. Prezentuje se, že zvedá 350 kilo na benč, strašně fitness. Pak k němu člověk přijede a on spadne jako hruška.

Několikrát jste byli blízko sobě na ledě. Probíhalo tam stále nějaké špičkování?

Snažil se mě vyprovokovat. Asi chtěl, ať udělám něco podobného znova. Ale po tom, co předvedl, jsem neměl ani náladu s ním cokoliv řešit. Spíš jsem poukazoval, jestli nechce zase spadnout nebo brečet. Jsem rád, že se nám povedlo udržet nervy na uzdě.

Je pár vteřin po zápase a možná je brzy koukat se dopředu. Ale máte nějaká očekávání od série s Jihlavou?

Už v základní části jsem cosi vyhlásil na Jihlavu a pro mě to bude hodně vyhecovaný. Jihlava nás asi hodně prověří a bude to nejnepříjemnější soupeř. Už tím, jak jsem viděl, jak se radují z každé výhry. Je vidět, že jsou na vítězné vlně. Bude to hrozně těžké. Musíme se teď na to připravit. Ve finále to bude pravá válka.

Jan Šejhl