Nilsen hrál v uplynulých dvou sezonách norskou ligu za Manglerud, předtím v mládeži nastupoval několik let v kanadské OHL (Ontario Hockey League). V Kladně to už jednou zkoušel, v roce 2017 však na zkoušce neuspěl. Nyní 187 cm vysoký a 93 kg vážící obránce kontrakt získal.

Právě a pouze šest hráčů s cizím pasem může zasáhnout do extraligového zápasu. I tak Kladno Nilsena podepsalo, protože na rozdíl třeba od Kyle Wooda odehrál všechny zápasy. Wood se teprve dává zdravotně dohromady a jeho start v prvních kolech extraligy není jistý.

