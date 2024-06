Další posilou Rytířů Kladno je nový tiskový mluvčí Tomáš Kobera. Na rozdíl od svých čtyř předchůdců není Kladeňákem, ale pochází z Týna nad Vltavou. Do Kladna to ale nevzal přes Vltavu a Berounku, ale oklikou přes malebnou Telč. „Kladno je klub s obrovskou historií a moc mě těší, že budu součástí takové organizace,“ těší se dvaadvacetiletý mladík na novou práci.

Po šéfovi sporťáků Radiožurnálu Miroslavu Burešovi, Vítu Heralovi, Lukáš Jůdlovi a v posledním roce Jaroslavu Keimarovi nastupuje na post mluvčího Rytířů poprvé muž z jiné části republiky. Tomáš Kobera hokej od dětství sám hrál, když chytal za Veselí nad Lužnicí a pak za Tábor, kde skončil v mladším dorostu.

Také se velmi dobře učil a po absolvování osmiletého gymnázia nastoupil na 1.Všeobecnou lékařskou fakultu UK, ale po půl roce zjistil, že jeho zájem je úplně jinde. „Chtěl jsem k hokeji, bavil mne od malička. A tak jsem nastoupil jako šéf mládežnické akademie v Telči, kde jsem se staral jak o chod týmu, tak o trenéry či komunikaci s rodiči. Rovněž jsem trénoval mladé gólmany. Přes redaktora Sportu Zdeňka Jandu a Davida Schlegela jsem se pak dostal k nabídce Rytířů a je to pro mne další posun v kariéře,“ neskrývá spokojenost.

Přiznává, že jako Jihočech od malička mačkal palce hlavně budějovickému Motoru, pracoval dokonce v klubové redakci. „Ale hokej mám rád komplexně, extraligu mám nastudovanou celou a ke všem klubům jsem vždycky přistupoval stejně. Kladno obrovsky respektuji za jeho historii, kolik vychovali hráčů včetně toho nejslavnějšího, dneska majitele. Moc se na to těším,“ opakuje Tomáš Kobera.

Se svým novým šéfem Jaromírem Jágrem ještě do osobního kontaktu nepřišel, i tady je plný očekávání. „Jaromír je jen jeden. Moc se na spolupráci s ním těším, bude to obrovská výzva, ale věřím, že mne to obrovsky obohatí,“ říká mladý Jihočech a vzhledem k tomu, že Kladno v hokeji neprožívá dobré roky, párkrát spadlo do baráže, město mu snížilo podporu a teď dokonce přišel klub i o hlavního sponzora, čekají ho určitě nepříjemné otázky. I od fanoušků, jimž došla loni trpělivost a několikrát se vůči vedení klubu ostře vymezili.

„Zatím jsem nic neřešil, teprve se rozkoukávám. Ale nebojím se toho, jsem zvyklý pracovat pod tlakem a věřím, že to zvládnu. Navíc doufám, že nová sezona už neskončí baráží,“ usmívá se obdivovatel Lukáše Mensatora, brankáře, jenž vychytal Karlovým Varům v roce 2009 jejich jediný titul. „A samozřejmě vím, že chytal sezonu také za Kladno,“ připomíná.

Vyměnil nádhernou Telč za Kladno, ale nestěžuje si. Dokonce prý byl městem příjemně překvapen. „Abych řekl pravdu, vůbec jsem nečekal, že Kladno je tak pěkné město, aspoň tam kde bydlím, je to moc hezké a v centru se mi také líbí. Jsem spokojen,“ hlásí.

A má už pro fanoušky nějaké dobré zprávy ohledně nových trenérů nebo posil?

„Myslím, že nějaké překvapení pro ně už vím, že ještě si musí nějakou dobu počkat, než to bude definitivně podepsáno,“ usmál se Tomáš Kobera, nový tiskový mluvčí Rytířů Kladno.