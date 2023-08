Do prvního přátelského zápasu hokejových Rytířů naskočil i obránce Tadeáš Hejda. Ten je v Kladně zatím jen na zkoušce z pražské Slavie a o své angažmá si musí teprve říct. O 19 let mladší bratr Jana Hejdy, mistra světa z Vídně 2005, si ve své kladenské premiéře vedl dobře, když mimo jiné zablokoval Černochovu střelu do odkryté brány. Sám šestadvacetíletý zadák stále ví, co ještě může zlepšit.

Tadeáš Hejda v dresu Kladna. | Foto: Roman Mareš

Jaký byl první zápas v novém týmu?

Oproti první lize je to rozdíl. Musím změnit první krok. V první lize mi stačil na sedmdesát, osmdesát procent. To musím změnit. Pomalu si zvykám. Na první zápas to ale šlo.

Můžete popsat, co byl pro vás největší rozdíl?

Ti hráči si to umí ťuknout. To je až neuvěřitelné. Jen jsem koukal, jak si z první přihrávali přesně na hokejku. A také kombinace vypadaly mnohem lépe. Každý věděl, kde kdo přesně je. Ani se nekoukali a házeli si to. A také v je rozdíl v rychlosti bruslení.

Trenér Skrbek chválil v ohlasech obrannou hru. Stihl vám dát i referenci v kabině?

Nic nám zatím neříkali, ale na tréninku se o tom určitě pobavíme.

Jaký je váš současný status v Kladně? Stále se jedná o zkoušku?

Jsem zatím na zkoušce. Uvidíme po přípravných zápasech, jak se mi tu bude dařit. Smlouvu mám sice stále ve Slavii, ale je domluva, že mě pustí, pokud bude mít Kladno zájem.

Jak vám pomáhá, že jste do Kladna přišel s dalším bývalým slávistou Karlem Klikorkou?

Je výhoda, že Karla Klikorku znám. Ale i pár dalších kluků. Asi trenéři udělali schválně, že jsme s Karlem i nastupovali spolu. Víme, co od sebe můžeme čekat.

Určitě dostáváte podobnou otázku často. Radí vám v hokeji váš starší bratr?

Občas si zavoláme. Ale do hokeje mi nemluví. To víc táta.

A co vám tedy tatínek radí?

Vypichuje, co dělám špatně. Sám to vím. Občas mi něco ujede. On to má zmapované a na všechny chyby se dostane. Jsem za to ale rád, že se ponaučím.

Je vaším pravidelným fanouškem?

Na Slavii občas chodil. Ale rodiče jsou už starší. Navíc bydlí na Benecku a mají to sem přes tři hodiny. Tak ve Slaném tentokrát nebyli. Ale kdyby vše dopadlo, určitě budou do Kladna jezdit.

Jak jste rád, že konečně skončila nepopulární suchá příprava a hrají se už alespoň přátelské zápasy?

Rozhodně jsem. Led je sice také těžký, ale už si konečně můžete pohrát s pukem. Letní příprava je nutné zlo.

Jak se vám líbí ve slánském azylu? Místní zimák svým řešením trochu Eden připomíná.

Je to trochu podobné, ale kabina áčka je na Slavii lepší. Stěžovat si ani tak nemůžu. Hlavně se těším, až se přestěhujeme do Kladna.