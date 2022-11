Samotný Jágr už si vozík sledge hokejistů vyzkoušel před časem, teď to přenechal mladším klukům Václavu Veberovi a Ondřeji Bláhovi. Oba makali a pak hrdě hlásili, že na vozíku jsou lepší než Jágr. „Bylo by smutné, kdyby nebyli lepší, je jim dvacet let. Já měl navíc problém se do vozíku se svým zadkem vůbec nasoukat,“ smál se Jágr a v žertu ještě dodal, že oba mladíci byli lepší než při tréninku kladenského áčka.

Ondřej Bláha přiznal, že jeho pocity jsou ohromné. „Vzalo mě, jak to mají ti kluci a holky náročné, co všechno musí na vozíku zkoordinovat. Musíte mít silné břicho, ramena, klobouk dolů, jak to všichni zvládají,“ uznale pokyvoval hlavou.

Václav Veber, který hraje aktuálně hlavně za Litoměřice v Chance lize, ve složitosti ovládání vozíku kamarádovi přitakal, ale dodal, že si oba nový sport hlavně užili. „Všechna čest lidem, co to hrají, je hodně těžké se to naučit. Na druhou stranu jsem rád, že i pro handicapované lidi se takové sporty u nás najdou,“ vyprávěl Veber a s Bláhou se shodli, že sport pro ně není ničím novým, oba sledovali před časem mistrovství světa v Ostravě a českému týmu ohromně fandili.

Zdroj: Deník/ Rudolf Muzika

A co jim na sledgi připadalo nejtěžší? Prý asi střelba. „Je to těžké, musíte to brát hodně tahem a zápěstím,“ říkal Bláha, který bral dvě hokejky jen jako odrážedlo. „Tedy tu jednu, protože jako pravák vystřelím jen tou pravou.“

Veber to má obráceně, ale jako obránce, který umí i shodit rukavice a na ledě se poprat, by do takové disciplíny prý raději ve sledgi nešel. „To si nedovedu představit, ani nevím, jestli tohle oni smí?“ ptal se Veber. Sledge v tomhle ale oproti hokeji moc jiný není, hráči po sobě také umí vyjet.

Do tréninku se zapojili i malí kluci, třeba šikovný Šimon Král. Do Kladna dorazil až z Brna, závodně hraje sledge hokej už rok a půl ve Zlíně. „Tenhle sport jsem viděl a hned se mi líbil,“ vyprávěl blonďáček s šikovnýma rukama, které mají ale handicap – vyšší lámavost kostí. Přesto se na hokejový vozík rád usadil a je čím dál lepší. „Když je trénink, tak to tolik náročné není, ale zápas ano. Za muže smím hrát až od patnácti, ale přátelák už jsem si vyzkoušel,“ pýřil se talent, jenž by to jednou rád dotáhl do reprezentace.

Jágr návrat příliš neplánuje

Jaromír Jágr nemluvil pouze o sledgi. Aktuálně zase trénuje s Rytíři na ledě, návrat do zápasů ale v prvním plánu nemá. Dokonce ani kvůli chystanému (?) projektu Winter Hockey Games, který svoje novinky představí na speciální tiskové konferenci JJ68 je odhalovat nechtěl. „Zatím není potřeba, aby šel hrát a v brzké době to neplánuji. Nevylučuji to, ale musel bych dobře potrénovat, cítit se dobře a mít pocit, že mužstvu mohu nějak prospět, třeba ve třetí nebo čtvrté pětce.

Jeho Rytíři jsou v tabulce poslední a Jágra to samozřejmě zlobí, byť upozorňuje, že problémy se nevyhýbají ani kvalitnějším týmům jako jsou Sparta, Liberec, České Budějovice nebo Mladá Boleslav. „Také se dostávají do krizí, ale liga je pořád vyrovnaná a my ztrácíme osm bodů na páté místo. Jde o to pokusit se o nějakou šňůru vítězství,“ přeje si majitel Rytířů a přiznává, že během pauzy přemýšlel i o změnách v mužstvu, třeba pomocí výměn. „Hledají asi všichni, ale výměna je něco za něco, nebo se občas chce nějaký tým prostě zbavit hráče. My koukáme kolem sebe a pokud se naskytne příležitost posílit tým hráčem, který nás zvedne, tak po něm půjdeme,“ dodal Jaromír Jágr.

