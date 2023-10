Kladno i zbytek hokejového světa zasáhla v sobotu šokující zpráva – Tomáš Plekanec ze zdravotních důvodů ukončil kariéru. Rytíři si tedy museli zvolit nového kapitána, kterým se definitivně stala jiná kladenská persona – Radek Smoleňák. Ten jako správný lídr mohl poslat Kladno proti Pardubicím i do vedení. V rozhodující okamžik nedlouho před koncem druhé třetiny v pěkné šanci ovšem netrefil bránu. Třetí třetinu pak Kladno nezvládlo a prohrálo 2:6. „Zápas jsme měli po dvou třetinách dobře rozehraný. O to víc to teď mrzí,“ litoval zkušený útočník.

Radek Smoleňák v zápase proti Pardubicím | Foto: Roman Mareš

Dvě třetiny jste s Pardubicemi odehráli minimálně vyrovnaný duel. Dá se říct, kde se to pak zlomilo?

Dostali jsme smolné góly. Nechali jsme hráče na prostředku hřiště, měl čas to zpracovat u nás v pásmu a vystřelit. To je školácká chyba. Měli jsme šance, abychom odskočili do vedení 3:2. Tohle nás ale srazilo. Pak přišly nešťastné odrazy a pak už se to bohužel lepilo.

Když mluvíte o šancích na vedení, jedna byla i přímo vaše. Co jí chybělo?

Ano, to byla jedna z těch šancí. Postavil se mi tam puk. I tak to byla velká šance. Celkově jich bylo hodně. Zápas jsme měli po dvou třetinách dobře rozehraný. O to víc to teď mrzí.

Končí dlouhá série sedmi zápasů, kdy jste bodovali. Mrzí prohra i z tohoto důvodu?

Důležité je, abychom sbírali body. Jestli je to v sérii nebo ne, to mě nezajímá. Byli bychom rádi, kdybychom proti Pardubicím brali bod. Zasloužili bychom si ho.

Plekanec se dočkal potlesku vestoje, další bodový zápis Rytířů ale neviděl

Pardubice jsou pasovány do pozice favorita celé extraligy. Jak jste to cítili na ledě?

Novináři píšou o tom, kdo je favorit. Já to tak nevnímám. Pro mě je to obyčejný tým jako každý jiný. Ukázali jsme, že je dvě třetiny můžeme přehrávat. Na favority se v hokeji nehraje.

Přebral jste kapitánské céčko po Tomáši Plekancovi. Co to pro vás znamená?

Tak nějak jsem ho zdědil. Nahradit Plekyho je nesmírně těžké. Takový hráč bude vždy chybět. Mrzí mě, že už s námi nebude. Potřebovali bychom ho každý den. Že jsem kapitán já? Tak to prostě beru. Je to pro mě čest. Zvlášť, když se podívám na kapitány, kteří tu byli přede mnou. Ať už to byl Pleky, Pepa Zajíc nebo Pavel Patera. Být po boku takových velikánů potěší.

Ztráta pro Kladno i extraligu: Plekanec ze zdravotních důvodů ukončil kariéru

Dá se vůbec říct, v čem nejvíce bude chybět?

Ve všem. To bychom tu byli hodiny. Je těžké něco vyzdvihnout. Je to kluk, který bude chybět od A do Z. Tuhle díru budeme muset společně zacelit.

Veřejnost o Plekancově konci ví od soboty. Jak dlouho se to vědělo v kabině?

Nevím jak v kabině. Ale já jsem s Plekym v kontaktu každý den, takže už jsem pár dní věděl, že to tak nejspíš dopadne.

Nyní už jste oficiálně kladenským lídrem. To je role, která vám je přirozená, že?

Za ty roky se vyvíjím. Za ty roky, co hokej hraju, jsem do této role dospěl. Nikdy jsem se za nic neschovával. Nebojím se zodpovědnosti. Vždy se snažím být jeden z prvních, když se jde do války.