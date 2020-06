Před nedávnem se s vámi rozloučili v ambiciózních Poděbradech, ale smutek brzy přebila nabídka Řisut – poprvé povedete třetiligový klub. Máte radost, že?

Mám. Poté, co mě odvolali prý kvůli koronaviru z Poděbrad, jsem dostal nabídku ze třetí ligy. Což je fajn už proto, že s trénováním jsem začal mnohem později než jiní, protože jsem dlouho hokej hrál. Trénoval jsem jen čtyři roky Mělník a dva Poděbrady. S manažerem Řisut panem Záleským jsme se pak sešli poprvé před čtrnácti dny, ale klub měl ještě jednoho kandidáta. Vybrali mě a jsem rád, protože výš už jako kouč jít nemohu, pokud nedodělám vyšší licenci.

Váš předchůdce Michal Jäger tým srovnal a dostal do play – off. Což je výzva i pro vás, ne?

Bezesporu. Michal Džegr (úsměv) vážně udělal kus práce a Řisuty - jak se říká od švestek - šlapaly. Uvidíme, jaký bude nový kádr týmu, který se teprve skládá. Moc by se měnit nemusel, ale nějaké odchody kvalitních hráčů tam jsou. S Jägerem odešel do Chebu David Holub, do Děčína se vrátil Zdeněk Petráš. S vedením klubu se máme sejít za čtrnáct dnů, pak třeba budeme moudřejší.

Znáte někoho z mužstva, o koho byste se třeba mohl opřít?

Trochu Romana Formánka, proti němuž jsme hrávali, když byl ještě v Černošicích. Ale jinak vlastně nikoho a zkusím z toho udělat výhodu. Bude se hodně trénovat, všichni budou na stejné startovní čáře.

Dá se už nyní mluvit o cíli, s nímž do Řisut jdete?

Sice ještě hodně konkrétních věcí nevíme, hlavně konečnou podobu kádru, ale člověk si musí dávat cíle, minimálně postup do play off určitě. V krajské lize jsem sice týmy dovedl dvakrát do finále, ale třetí liga bude mnohem ostřejší. Hráči sice chodí do práce, ale už jde o poloprofesionální soutěž, v níž hraje řada vynikajících hokejistů. Každopádně se na to hodně těším.

Havířov ho v baráži s Kladnem obvinil



Na přelomu tisíciletí si Jan Boháček zahrál o záchranu s Kladnem i proti němu. A vylovil zajímavé vzpomínky na dvacet let staré události. „Do Kladna jsem přišel z Mělníka za trenéra Edy Nováka. Byl výborný a mně se pod ním dařilo,“ vzpomíná na slavného hráče, který mimochodem později vedl dlouho Řisuty, kde nyní Boháček dostal místo.



V další sezoně Kladno trenéry vyměnilo, mužstvo vedli Zdeněk Vojta s Milošem Hořavou. A Boháček už tolik šancí nedostával. „Nedařilo se a vedení trenéry nahradilo Jaromírem Šindelem. Házeli na sebe, kdo za co může, ale sestoupilo se. Já u toho už nebyl, se mnou nepočítali, byť jsem byl jako jediný obránce v plusových bodech. Ale paradoxně mi to pomohlo, protože jsem odešel do CSKA Moskva a poznal trenérské metody legendárního Viktora Tichonova,“ vzpomíná na zajímavé setkání Jan Boháček.



Ten si o pár měsíců později střihl i baráž proti Kladnu, které se v ostré řeži s Havířovem snažilo vrátit mezi elitu. Slezané angažovali Boháčka až ke konci sezony a on si původně myslel, že jako kmenový hráč Kladna nebude moci do baráže zasáhnout. „Vedení Havířova mě uklidňovalo, že vše zařídilo. V úvodu baráže jsem doma dal gól, dařilo se mi, ale pak jsme prohráli dvakrát v Kladně a vedení najednou otočilo a začalo mi vyčítat, že patřím Kladnu a že jsem mu to prodal. Po nesmyslném obvinění mě přestali stavět a sestoupili. Tehdy tam byly velké problémy s penězi,“ vybavil si Boháček.



Od té doby hrál už jen na nižší úrovni, ale prošel zajímavé destinace v Itálii, Francii, Polsku a několika českých klubech. A končil až v sedmačtyřiceti v Mělníku. Teď přebere buldoky z Řisut.