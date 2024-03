Legendární hráč hokejového Kladna Milan Nový opět přivádí hvězdy na zimní stadion v Kladně. Veteránská reprezentace v čele s hvězdným Tomášem Plekancem tady pod organizační taktovkou nejlepšího střelce českého historie odehraje přátelský zápas s výběrem Německa v sobotu 16. března od 17 hodin.

Tomáš Plekanec se vrátí do reprezentačního dresu při utkání veteránů Česka s Německem v Kladně. | Foto: ČTK/ZUMA/Ludvig Thunman

Milan Nový má jednu hezkou vlastnost: myslí snad odjakživa i na hokejové veterány. Už v 90. letech organizoval finanční pomoc pro jinou legendu Stanislava Bacílka, poté pomáhal organizovat v Kladně veteránské šampionáty a přátelské zápasy českých hokejistů s ruskými či třeba izraelskými. Nyní tedy přichází na řadu duel s Německem, se kterým se Češi už střetli loni v Landshutu a po boji vyhráli.

Diváky by měla nalákat do hlediště ČEZ stadionu skvělé jména v české sestavě, mezi nimiž nechybí ani borci, kteří váleli v nejlepší hokejové lize světa – NHL. V první řadě je to ještě donedávna hlavní hvězda Kladna Tomáš Plekanec. Kvůli potíží se zády musel kariéru ukončit, ale aktuálně je v pořádku a nastoupit může. Těší se, ale má i respekt. „Od října jsem nebyl na ledě. Úplně nevím, co čekat od sebe a od zápasu, ale když vidím jména na soupiskách, tak věřím, že to bude parádní hokej a těším se, že si zase zahraji před kladenskými fanoušky,“ říká Tomáš Plekanec.

Milan Nový a další někdejší skvělý hráč Jan „Gusta“ Havel ho povedou jako trenéři a v nominaci mají i další lesknoucí se jména. Třeba gólmana s téměř třemi stovkami zápasů v NHL, ústeckého Michala Neuvirtha. Hvězdami první velikosti byli také Jaroslav Bednář a Tomáš Vlasák, chlapi s neskutečně šikovnýma rukama. Nebo bijec Radek Duda, který míval na ledě dost excesů, ale hokej uměl výborně.

Veteránem sestavy je téměř šedesátiletý šéf jihlavského hokeje Bedřich Ščerban, vždycky výborně fyzicky připravený bojovník.

Také Němci přivezou jednoho Kladeňáka. Obránce Marek Ančička odešel v polovině 90. let do Regensburgu, ohromně se tam vypracoval a nakonec to dotáhl nejen do nejvyšší německé DEL (Mannheim a Norimberk), ale také do německé reprezentace, s níž si zahrál na MS i olympiádě. Nyní je hráčským agentem a podl palcem má i nejnadanějšího Kladeňáka Jiřího Ticháčka.

Němci však přivezou i další skvělé hokejisty, třeba ex-reprezentanty Kreutzera a Schütze. „My jsme s německým národním týmem hráli několikrát a nikdy jsme nevyhráli nějak výrazným rozdílem. Němci vybírají hráče, kteří chodí pravidelně hrát a udržují se v kondici, takže očekávám pěkný hokej. Bude to určitě zajímavé. My chceme samozřejmě doma vyhrát, ale od Němců to zadarmo nedostaneme, musíme si to vybojovat na ledě,“ hlásí natěšený Milan Nový.

Na zápas už si nyní můžete pořídit vstupenky. Dražší je k sezení, za 200 korun, k stání stojí polovičku – stovku.

Dosavadní nominace

Česko:

Brankáři: Michal Neuvirth, Miroslav Kopřiva

Obránci: Jakub Nakládal, Bedřich Ščerban, Filip Novák, Kamil Ťoupal, Jiří Heš, Martin Maškarinec

Útočníci: Tomáš Plekanec, Jaroslav Bednář, Tomáš Vlasák, Zdeněk Blatný, Radek Duda, Václav Král, Tomáš Netík, Jaroslav Svoboda

Německo

Brankáři: Jochen Vollmer, Dirk Voss

Obránci: Benjamin Stehle-Böcherer, Martin Ančička, Michael Bresagk, Brad Burym, David Danner, Jens Baxmann

Útočníci: Björn Barta, Felix Schütz, Tobias Bräuner, Daniel Kreutzer, Tobias Kunz, Christoph Gawlik, Stefan Mann, Markus Pflügl, Oliver Vöst, Florian Zeller, Markus Ziesche, Steffen Ziesche, Mathias Hart

Účast dalších hráčů bude postupně potvrzována v nadcházejících dnech.