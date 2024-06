Tomáš Plekanec v dresu slavných Montreal Canadiens. Ti spolupracují s McGillovou univerzitou a i na popud Plekance přicestují do Česka.

Zajímavý přípravný zápas přibyl do kalendáře extraligových hokejistů Kladna. Rytíři se 20. srpna utkají s vyslancem univerzitního zámořského hokeje, celkem McGill Redbirds. Ten je vůbec nejstarším univerzitním hokejovým klubem světa a je navázán na slavný Montreal Canadiens.

Nepřekvapuje jméno, které za příjezdem kanadského mužstva do Česka stojí. Tomáš Plekanec je legendou Habs a nápad vznikl také v jeho hlavě. „Výběr týmů a vůbec ten nápad je sem přivézt proběhl i na doporučení Tomáše Plekance,“ potvrzuje pro klubový web Rytířů šéf České asociace univerzitního hokeje Tomáš Hlaváč.

Univerzitní hokej v České republice stále roste a stává se více a více populárním, v Severní Americe však jeho historie sahá daleko do minulosti. Sportovní týmy prestižních univerzit se tam potkávají už několik desítek let a do Česka nyní dorazí elitní zástupce kanadské sféry univerzitního hokeje.

Nejen Kladno, ale i další české kluby v posledních letech na výborné hráče ze zámoří spoléhají a pravidelně je angažují. V Rytířích zaujali hlavně Jason Lepine, Brady Austin, Landon Bow či Jake Dotchin.

Teď budou moci fanoušci vidět hlavně nadějné mladé hráče, kteří velmi často už mají podepsaný kontrakt do AHL či ECHL, ale zatím upřednostňují studium na univerzitě.

V zámoří je spojení studia na vysoké škole a sportu na vrcholové úrovni velice populární. McGill Redbirds dokonce vznikli už v roce 1877 a spekuluje se, že jsou možná vůbec nejstarším klubem světa.

Celou akci na českém území zprostředkovává Česká asociace univerzitního hokeje a Tomáš Hlaváč potvrdil také zájem o celou akci ze strany BPA, hlavního marketingového partnera Tipsport extraligy i Univerzitní ligy ledního hokeje. „Jedná se o takový první střet, abychom českému publiku ukázali, jakou úroveň mají špičkové univerzitní kluby v Severní Americe, a na druhou stranu předvedeme organizaci českého profesionálního a univerzitního hokeje,“ dodává Tomáš Hlaváč.