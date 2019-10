„Jsem z fotbalové rodiny a s fotbalem u nás na Velké Dobré jsem i začínal, ale talent jsem po rodině nebyl. Lepší to bylo s hokejkou, koneckonců táta chytával za Popovice,“ usmívá se mladý muž (26 let), který prorazil v hokejbalu, ale zmíněné zranění a dvě operace kolena ho zastavily.

Do vínku dostal geny žurnalistické a na tomhle poli se mu daří. Začínal v regionálním Vaše Kladno, které mu otevřelo dveře do kladenského hokeje. Prošel televize Sport5 a Novu, kde dělal i komentátora přenosů NHL. Chtěl také letos, jenže okolnosti se změnily: dostal oficiální nabídku od Rytířů. A vzal ji. „Náznaky jsem měl od začátku srpna a v září se to dozvěděl napevno. Chvíli jsem se rozmýšlel, protože jsem měl nějaké pracovní závazky a navíc není mluvčí jen o hezkých věcech. Řeší se i věci vážné a často nepříjemné. Je to velká zodpovědnost, ale litoval bych, kdybych do toho nešel,“ říká novinář, jehož už kladenští fanoušci dobře znají.

Zejména z komentování hokejových zápasů Rytířů v Chance lize či další práci pro klub. Do té ho postupně vpravoval jeho předchůdce Vít Heral. „Vítka mají rádi fanoušci a já bych chtěl udržet s nimi komunikaci minimálně na takové úrovni jako to dělal on. Mám i jeho školu, on měl na hokej přijal a vychoval mě,“ vypráví Lukáš Jůdl a dodává: „Kdybych to nebyl já, tak bych byl rád, kdyby to byl někdo, kdo ke klubu má vztah. Já tohle splňuji, kladenskému hokeji fandím od malička. Už jako malí kluci jsme měli na Dobré partu a občas na hokej vyráželi společně.“

Přichází do klubu malého, rodinného. Ale díky tomu, jaké vychoval hvězdy, pořád hodně sledovaného. Hlavní postavou je Jaromír Jágr, nejslavnější český sportovec, i pod ním se bude muset Lukáš Jůdl naučit pracovat. „Jardu Jágra jsem mohl komentovat už na Nově, tehdy šlo snad o můj první přenos. Ale tehdy se zranil a to mě štvalo. Letos na jaře jsem ho přece jen komentoval, dokonce v zápase, v němž si zahráli pohromadě s Tomášem Plekancem. To jsem si užil,“ vzpomíná na jarní play off.

A co zásadního bude na pozici tiskového mluvčího, kde se budou cenit věcnost, ochota, flexibilita a nápady, měnit. Zatím v dobře rozjetém vlaku nemíní měnit nic, i když něco přece. „Už když jsem v klubu působil externě, tak jsem chtěl oživit grafiky na sociálních sítích a ty letošní už nesou můj rukopis. Chtěl jsem je přiblížit více zámořskému stylu, ale ne pouze NHL, ale i NBA nebo NFL. Aby to bylo fakt hezké. Má to celkem slušné ohlasy, byť někomu se to líbit nemusí. Zmodernizovat bych chtěl také videa a další věci, ale na to to bude víc času až ve chvíli, kdy vše v klubu převezmu, protože těch věcí je poměrně dost,“ upozorňuje a na závěr přidal ještě poděkování svému předchůdci: „S Vítkem máme skvělý vztah a musím poděkovat jemu i dalším klukům z vedení, že vybral jako svého nástupce právě mě. Jsme domluveni, že mi i v budoucnu s čímkoliv pomůže.“

A zachrání se podle něj Kladno v extralize? „Od hodnocení hry jsou tady trenéři a hráči, to bude moje pravidlo. Ale i fanoušci museli jako já vidět, že hra se každým kolem zlepšuje, naposledy s Vítkovicemi kluci ukázali i obrovskou vůli, urvali bod a já jsem přesvědčen, že do extraligy patří,“ uzavřel Lukáš Jůdl.