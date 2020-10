Zubři nasadili skvělého gólmana Kacetla, kterého mají z Komety Brno na střídavé starty. Za jeho nasazení proti Vrchlabí pykali kontumací, protože mateřský klub Kacetla Pardubice stanovil ve smlouvě zvláštní podmínku, že brankář nebude chytat proti Vrchlabí, s nímž pardubický klub oficiálně spolupracuje. Zajímavé fígle…

Každopádně Kacetl proti Kladnu pár dobrých zápasů odchytal, zejména v baráži 2019, a tak vstoupili domácí do hry s respektem. I tak šli zaslouženě do vedení, protože byli aktivnější a předvedli nejhezčí akci třetiny, když dlouho přihrávku Hlavy ještě Račuk prodloužil na Frye. Američan pak zblízka poprvé v dresu Rytířů mířil do černého.

Přerovu se zase povedla moc pěkná akce v úvodu druhého dějství. Obránce Kubeš si v bleskovém výpadu narazil s Dostálkem a v jízdě bouchl puk k tyči – 1:1. Přerov pak mohl zápas naklonit na svou stranu, jenže to by musel Číp využít hrubky Doudery, nebo Král zblízka mířit bekhendem přesněji.

Rytíři se do větších šancí dostávali složitěji, ale pomohlo si přesilovkou, v níž pěknou ránu Gumana ještě tečnul Pitule a od prvního kola s Kolínem si konečně mohl zakřičet: Gól! A jak už to bývá, po dlouhém čekání na branku rychle přichází sestřička. Pitule si pro ni došel o tři minuty později tentokrát po bleskové křídelní akci Gumana.

Přerovští se ale do zápasu ještě vrátili, když osamocený Hejcman z mezikruží nedal Košarišťanovi naději. A vzápětí nejslavnější jméno hostů, obránce Josef Hrabal sahal po vyrovnání, proti bylo břevno. Moravané už po zbytek zápasu tlačili Rytíře do jejich pásma a vrchol náporu si přichystali na závěr, kdy hráli přesilovku. Vylepšili ji odvoláním Kacetla, ale domácí už se ubránili.

Bývalý výborný obránce a dnes už asistent kouče Přerova Jakub Grof byl rozmrzelý, jeho tým měl na lepší výsledek. „Druhý zápas venku a druhá prohra o gól. Inkasovali jsme v oslabení a z rychlého brejku a nemáme ani bod. S výkonem týmu jsme spokojeni, hlavně v posledních deseti minutách zahrál velmi slušně. Při troše štěstí jsme mohli sahat po bodu, ale to je jen kdyby,“ litoval.

Domácí Jiří Burger mínil, že po vyrovnané první třetině přidali Rytíři na důrazu. „A to se promítlo i do skóre, kdy jsme šli do vedení a chtěli stejně zahájit i třetinu třetí. To se nám nepovedlo, přestali jsme být agresivní a vše si zkomplikovali ještě vyloučením minutu a půl před koncem. Naštěstí jsme to ubojovali a tři body zůstaly doma,“ oddechl si.

Co se týče výpadků v posledních fázích zápasů, příčinu trenéři pořád neznají. „Kdybychom jí znali, něco bychom s tím udělali. Ale mluvíme o tom, musíme to odstranit,“ dodal kladenský asistent kouče.

Rytíři Kladno – Zubr Přerov 3:2 (1:0, 2:1, 0:1)

Branky a nahrávky: 5. Frye (Račuk, Hlava), 36. Pitule (Guman, Račuk), 39. Pitule (Guman, Doudera) – 25. Kubeš (Dostálek), 48. Hejcman (Černý, Süss). Rozhodčí: Doležal, Pilný – Zídek, Měkýš. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváků: 0.

Kladno: Košarišťan – Kehar, Zelingr, Frye, L. Doudera, Mikliš, Ticháček, Štochl – Kubík, Plekanec, Melka – Hlava, Filip, Račuk – Bílek, Pitule, Guman – Hajný, Šapovaliv, Š. Bláha.

Přerov: Kacetl – R. Černý, F. Král, Zbořil, Kubeš, Kučeřík, Krisl, Dřímal – T. Doležal, Pšurný, Dostálek – Hrabal, Hejcman, Číp – Svoboda, F. Dvořák, Süss – Hajšman, Indrák, Ryšavý.