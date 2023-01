Rytíři pořádají aukce hraných dresů pravidelně a pokaždé pokořili částku sto tisíc korun. Loni nabídli fanouškům zimní dresy k původně plánované akci Winter Hockey Games a komunitnímu centru Vítej v Hřebči darovali polovinu z více než sto padesáti vybraných tisíc.

Dosud nejvyšší částku pak fanoušci vyplatili za originální zápasové dresy z extraligového ročníku 2019/20. Tehdy šly do prodeje jak bílé, tak modré dresy a klub za ně dostal 304 tisíc. V téže sezoně Rytíři ještě nabídli fanouškům černé dresy Knights Foundation a utržili za ně pro svoji nadaci 184 tisíc.

Na ještě vyšší částku se nyní vyhoupl pouhý jediný dres – ten, ve kterém nastoupil na začátku roku proti Plzni Jaromír Jágr. Jeho cenu pochopitelně navýšil fakt, že v něm legendární útočník vstřelil první gól v sezoně a zároveň první gól po padesátce. Zájemce proto neváhal za tento hokejový artefakt zaplatit závratných 185 823 korun.

Druhou nejvyšší sumu vynesl dres kapitána Tomáše Plekance, který se vyšplhal na 53 400. Vysoko si fanoušci vážili také mládežnického reprezentanta Jiřího Ticháčka, jehož dres se prodal za 26 700. Do závratných výšin vystoupala částka i přesto, že Ticháček do utkání nenastoupil, protože ve stejné době bojoval na mistrovství světa do 20 let.

Celkově kladenský hokejový klub vybral za 23 hraných dresů těžko uvěřitelných 501 023 korun. Peníze nyní poputují na konto klubové nadace Knights Foundation a poté se opět budou rozdělovat potřebným.

