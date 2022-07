FOTO: Vítěz Staney Cupu byl prý pro Kladno vysoko, Frolík kývl Liberci

Stěhuje se s rodinou do Prahy, a tak by se návrat do mateřského kladna nabízel. Ale hokejový útočník Michael Frolík podepsal jednoletou smlouvu v Liberci.

Michael Frolík líbá Stanley Cup v Kladně v Zámecké zahradě. | Foto: Deník/ Rudolf Muzika