Obrazem: O hokej je v Kladně zájem pořád, dokázal to i nábor Pézetky

O hokej je v Kladně pořád obrovský zájem, to je naděje do budoucna. Jinak by se na nábor nejmenších nepřihlásilo u klubu HC přes devadesát zájemců a u PZ Kladno v sobotu dalších 58 dětí. Ve srovnání třeba s Mladou Boleslaví, kde nedorazila ani třicítka adeptů, je to hodně, na vedení obou klubů teď je, aby potenciál využilo.

Pojď hrát hokej se oddílu PZ Kladno hodně povedl - dorazilo 53 dětí. | Foto: Hana Roučková