„Jedná se vlastně o zápas o šest bodů. Samozřejmě se o to popereme, po dvou zápasech bez bodů potřebujeme zase bodovat!“ burcuje Čermák před zápasem, který vypukne v pátek v 18:00 hodin.

Víc v pohodě je Kladno, v obou prohraných zápasech klidně na body dosáhnout mohlo. To Litvínov sám na sebe upletl s vysokým rozpočtem očekávání, ale ta se spoustou starších opor neplní. Téměř osmačtyřicetiletý Jaromír Jágr litvínovské bardy Hübla, Petružálka či Kašpara zatím jasně zastiňuje, ale co v pátek?

Litvínov už sáhl do sestavy, vyřadil oporu zadních řad Karla Kubáta. Přivedl ale zdatnou náhradu, Sparta půjčila do Prahy Tomáše Pavelku a ten může posilou hned, litvínovský dres dobře zná. Výborně také zatím hraje další ze Sparty půjčený borec Richard Jarůšek, hodně šikovný je mladíček Jan Myšák.

Zajímavé budou i starty beků, kteří v minulé sezoně hájili barvy protivníka. Ať už je to tvrďák david Štich nebo Jiří Říha, jenž hodně pomohl Rytířům do extraligy, ale benzinem vonící nabídka byla přece jen lepší než od Rytířů. Ti zase vzali ze severu nadějného Ladislava Romančíka, který se dostává do formy a chválí ho i trenéři.

Perličkou může být i střet téměř jmenovců - Kladno sází na Ladislava Zikmunda, Litvínov dal letos šanci Polákovi Pawlu Zygmuntovi.

Kdo bude v pátek večer úspěšnější?