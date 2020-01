Rytíři sice mají na poslední dva týmy tabulky navenek skvělý čtrnáctibodový náskok, ale sami vědí, že dobojováno není. Ohrožené celky posilují, dělají pro záchranu maximum a Litvínovští slibují, že budou doslova kousat led v každém zápase.

Kladno se na tenhle způsob boje připravuje v téměř kompletním složení a vyšle do boje i obránce Ladislava Romančíka. Ten v Litvínově hrál minulou sezonu, a tak jeho tým docela dobře zná. Právě on odpovídal na otázky Deníku.

Pro Litvínov už bude každý zápas o bytí a nebytí, zápas tak bude mít obrovský náboj. Cítíte to také tak?

Asi ano, Litvínov tak bude brát už asi každý zápas. Dostali se s dalšími týmy do nepříjemné situace, ale my na to nemůžeme koukat a spíš se musíme snažit, abychom je nechali pod námi. Nejlépe tím, že urveme tři body.

Vás čeká v neděli ještě další domácí duel s Třincem, který bude asi úplně jiný…

Kvalita je na straně Třince, má skvěle poskládané mužstvo. Jenže v extralize stejně musíte hrát naplno každý zápas, všichni hokej umí. I proto si netroufnu odhadnout, který z těch zápasů může být snadnější. My se musíme nachystat na oba, protože hrajeme doma a tady se nám daří. Nesmíme koukat na to, s kým hrajeme, ale plnit co máme připravené a vyhrát.

Kladno má Romančíka, Litvínov nově kromě jiných posil Moravčíka. Co na to jako obránce říkáte, je to posila?

Je to dobrý bek, ale jeden hráč mužstvo nedělá. Neměl by to pro nás být problém, už jsme proti němu hráli. Jsme schopní ho uhlídat.

Vy ale budete hlídat spíš útočníky a přes všechna jejich trápení oni hokej prostě umí, vždyť jste s nimi hrál. Na které si dáte největší pozor?

Z tréninků v Litvínově si pamatuji, nač si dát pozor. Jsou fakt šikovní, hlavně na puku, ale myslím, že pokud jim budeme hrát tvrdě do těla a nedáme jim prostor, bude to pro ně jako pro každého jiného nepříjemné. Pro ně dvojnásob, tvrdá hra jim tolik nevoní.

A který je pro vás nejvíc nepříjemný?

Těžko říci jediného. Spíš řeknu dvojku Hübl – Lukeš, protože za dlouhé roky jsou ohromně sehrají, dávají si puky naslepo. A umí se dostat i ze situace, která vypadá beznadějně. Na tyhle dva si musíme dát velký pozor, ale útok mají celkově kvalitní.

Vy jste skoro celý rok 2019 promarodil, i kvůli tomu Kladno i vy sám asi hledáte váš skutečný potenciál. Souhlasíte?

Ano. Skutečně ale není příjemné, když konečně začnete hrát a zase vypadnete pro další zranění. A ta mě provázejí vlastně už dva roky. Vím, že bych měl pro Kladno hrát lépe, odevzdat mu víc, ale zatím mě to brzdilo. Přesto udělám maximum, abych týmu pomohl jak to budu umět.

Bylo Kladno v létě dobrou volbou?

Bylo, určitě. Hraji za něj velmi rád, byla to dobrá volba.

Jste Slovák, takže možná ještě lépe posoudíte, zda další Slovák Denis Godla je skutečně hlavní hvězdou týmu, o čemž je přesvědčena většina fanoušků.

Je to pro nás velký hráč, podržel nás už nespočetněkrát. Jste rádi, že ho tady máme, že nás drží a vše do sebe zapadá. Snad to bude pokračovat, ale on je fakt dobrý gólman, věřím tomu. Ukazuje to v Kladně, ukazoval to i dříve.

Vy se znáte už z dřívejška, jste téměř vrstevníci…

Znali jsme se, dokonce jsme jeho příchod do Kladna probírali po telefonu. jsem rád, že skutečně přišel a máme díky němu za tomhle postu tak silného brankáře.

Kladno nastoupí na Litvínov s Vampolou i Hovorkou



Do pátečního duelu s Litvínovem (18:00)by Kladno mělo nasadit silnější sestavu než mělo k dispozici naposledy v Mladé Boleslavi. Zejména se vrátí do centra prvního útoku Petr Vampola, který dal ve středu za mateřskou Slavii jeden gól (stejně jako Vítězslav Bílek a ex-kladenský Adam Kubík). A hrát by měl také uzdravený Marek Hovorka.



Litvínovu se mění sestava mnohem razantněji. Získal dva hvězdného obránce Michala Moravčíka z Plzně (výměnou za Adama Jánošíka, jemuž se proti Kladnu dost daří) a také silového Akima Aliua z amerického Orlanda. Před lety si v Calgary Flames vyzkoušel i nejlepší soutěž světa NHL.



Také v útoku Litvínov sestavu mění, ale opačným směrem. Dva zkušené borce totiž propustil, aby ušetřil z rozpočtu to, co ho stály příchody výše zmíněných borců. je fakt, že útočníci Lukáš Kašpar a Juraj Mikúš neměli dobrou sezonu a třeba ex-mistr světa Kašpar, přestože není tak starý (34 let), šel s bývalou výkonností hodně dolů.



Zápasem skončí třetí čtvrtina extraligy a hned v neděli Rytíři zahájí opět doma čtvrtinu poslední. Od 16:00 hodin přivítají mistrovský Třinec s hvězdnou polskou posilou Wojtekem Wolskim. Kladno nastoupí do první třetiny ve speciálních dresech s podobiznami legend Ivana Hlinky a Eduarda Nováka. Dresy budou vydraženy na dobročinné účely.