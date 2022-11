Hráli jen půl první a celou poslední třetinu, to u vřídel nestačilo. Alespoň, že další hráči protrhli střelecké prokletí. Ondřej Bláha dal svůj první extraligový gól kariéry, Tony Melka se trefil poprvé v sezoně. Tým má nadále problémy se sestavou, z Litoměřic si vypůjčil tentokrát Ondřeje Procházku, který měl za sebou ale středeční i čtvrteční zápas za Stadion a hrál tak třetí den v kuse.

Úterní výhra s Budějovicemi Kladnu evidentně pomohla, ale z úvodního náporu vytěžilo jedinou branku, pro Antonína Melku byla první v sezoně a pěkná – po úniku dvou na jednoho.

Jenže pak se nechali hosté zamknout, nejlepší střelec domácích Koblasa snadnou dorážkou srovnal a začala karlovarská jízda. Do první pauzy to bylo 3:1, když se trefil Půlpán a půl minuty po něm z nájezdu i ex-kladenský Kružík. A to ještě Bow nějaké šance pochytal.

Díky němu hosté mohli uvažovat o obratu, ale zkraje druhé třetiny nepřetavili v gól další šance a pak už zase hráli hlavně domácí, kteří dominovali pohybově, byli silnější na puku a kompaktnost jejich hry se s kladenskou nedala porovnat. Dali už jediný gól, pro Bowa o víc smolný, že v oslabení se jeho tým ubránil, ale pak Zikmund puk nevyhodil a Beránek nedal Kanaďanovi naději. Asi nikdo netušil, že to bude nakonec branka vítězná.

Bláha si po premiérové trefě puk nevzal, víc ho mrzí ztracené body

Rytíři se totiž vrátili do hry a pomohla jim i trochu komická situace, kdy krátce po sobě byli vyloučení za vyhození puku oba gólmani Bow a Habal. Hostům z toho vyšla přesilovka 4 na 3 a Plekanec jako správný kapitán bombou snížil. Po chvíli navíc rozjel akci, v níž Zikmund nádherně předložil Bláhovi a ten si užil svou první branku v extralize.

Chybělo ještě hodně času, ale Rytíři se už k vyrovnání neprotlačili, i když nějaké šance měli. Zajímavá byla závěrečná power-play, kdy rozhodčí netrestali třikrát po sobě domácí. Faul Plutnara na Filipa neviděli, Plekance zasáhla vysoká hůl z lavičky (což faul není) a odpískaný zákrok na Berana pět vteřin před koncem se tajé nevylučovalo, hostující hráč totiž sportovně trest odvolal. Přesto se na kladenské borce pískalo a marné byly jejich protesty na posunutí času. Navíc závěrečnou bombu Dotchina zblokoval obětavě Dlapa.

"Měli jsme špatný vstup do utkání, prohrávali jsme, ale pak se nám povedlo z věcí, které jsme si řekli, dát tři góly a vedli jsme. V závěru se nám to nepovedlo, trošku jsme vypadli a dostali jsme dva góly," hodnotil asistent trenéra Karlových Varů Vojtěch Šik a ještě větší pochvalu poslal Matěji Beranovi: "Musím uznat parádní fair play gesto.

Kladenský Jiří Burger také viděl dobrý úvod svého mužstva a litoval výpadku, po kterém domácí odskočili. "Ve druhé třetině jsme neměli špatný začátek, vytvářeli jsme si šance, ale bohužel jsme žádnou neproměnili. Jak dal soupeř na 4:1, tak to pro nás bylo složité. Do zápasu jsme se vrátili využitou přesilovkou. Škoda, chyběl nám jeden gól," mrzelo ho.

Energie Karlovy Vary – Rytíři Kladno 4:3 (3:1, 1:0, 0:2). Branky a nahrávky: 13. Koblasa (Bartejs, O. Beránek), 18. Pulpán (Rohan, Zadražil), 18. Kružík (Rachůnek, Plutnar), 32. O. Beránek (Gríger, Rachůnek) – 9. Melka (Indrák), 43. Plekanec (Dotchin, Brodecki), 47. Bláha (Zikmund, Plekanec). Rozhodčí: Jeřábek, Kubičík – Gerát, Šimánek. Vyloučení: 4:4, využití: 0:1. Diváků: 3619.

Karlovy Vary: Habal – Bartejs, Plutnar, Bernad, Dlapa, Havlín, Pulpán, Rohan – Rachůnek, Gríger, Kružík – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Redlich, Jiskra, Vondráček – Osmík, Zadražil, J. Baláž.

Kladno: Bow – Dotchin, Slováček, Sotnieks, Ticháček, Cibulskis, Kehar – Zikmund, Plekanec, Bláha – M. Procházka, Filip, Beran – Brodecki, Indrák, Melka – Babka, Machač, O. Procházka.