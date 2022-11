O všem napovděla první třetina. V té ještě hosté stíhali a měli šance. Jenže je nedali a třineckou střelnici otevřel v 6. minutě Daniel Kurovský, další gól přidal před první sirénou Hudáček, i když to byl spíš vlastenec Sotniekse. Hned čtyři branky padly ve druhé třetině, po té třetí z hole Hudáčka, kterou završil svůj hattrick, vystřídal Bowa v kladenské svatyni Brízgala, ale ani on neměl proti přesné mušce Ocelářů šanci. Inkasoval třikrát.

„V první řadě bychom se měli omluvit fanouškům, hlavně těm deseti, patnácti, co jeli přes celou republiku a museli na tohle koukat. Nemůžeme si dovolit udělat tolik chyb, zejména ne proti takovému soupeři, který jich většinu potrestá. Jak se stav dostal na 5:0, bylo jen otázkou, na jakém skóre to to zastaví,“ zklamaně hodnotil utkání trenér Kladna Jiří Burger.

Domácí Vladimír Orságh byl spokojen, že Třinec zápas bez obtíží a takhle výrazně zvládl. „Ve výborné atmosféře nám tam napadaly konečně nějaké góly, jsme rádi i za udrženou nulu. Kladno mělo ve druhé třetině nějaká přečíslení, kdy se do zápasu mohlo vrátit, ale celkově musím chlapce pochválit.“

Oceláři Třinec - Rytíři Kladno 8:0 (2:0, 4:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 6. Kurovský (Chmielewski), 18. Hudáček (Nestrašil), 30. M. Růžička (Voženílek, Nestrašil), 34. Hudáček (Nestrašil, J. Jeřábek), 38. Hudáček, 39. Čukste (Chmielewski, M. Růžička), 53. Chmielewski (Hrňa, Marinčin), 54. Daňo (Nestrašil). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Hlavatý, Lederer. Vyloučení: 4:3. Využití: 2:0. Střely na branku: 34:12. Diváci: 5161.

Oceláři Třinec: Mazanec – Marinčin, M. Doudera, Čukste, J. Jeřábek, Jaroměřský, Mar. Adámek, Zahradníček – Chmielewski, Voženílek, M. Růžička – Nestrašil, Hudáček, Daňo – Hrehorčák, Roman, Hrňa – Buček, Dravecký, Kurovský.

Rytíři Kladno: Bow (38. Brízgala) – Dotchin, Slováček, Ticháček, Sotnieks, Babka, Cibulskis, Kehar – Kubík, Plekanec, M. Procházka – Michnáč, Klepiš, Zikmund – Melka, Indrák, Bláha – Beran, Filip, Brodecki.

