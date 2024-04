Obrazem: Proslulá akademie v Salzburgu se sklonila před mladými Slaňáky

První den sportovní akce celý tým Slaného akademii Red Bull navštívil a prohlédl si všechny prostory, kde mladé talenty nejen z Rakouska a sousedního Německa připravují na profesionální sportovní kariéru již od 14 let věku.

„Podmínky, které jsou zde pro přípravu profesionálních sportovců vytvořeny, jsou až neuvěřitelné nejen co se týká vybavení, ale samozřejmě také co do celkového nastavení režimu akademie. Komplex akademie lze hodnotit pouze v superlativech, je to skvělé zázemí pro všechny, kdož chtějí jít cestou sportovní kariéry, ale zároveň si uvědomují její nejistotu a nutnost kombinace vzdělání se sportem,“ shodli se všichni, kteří se prohlídky akademie zúčastnili.

Tým malých hokejistů ze Slaného si kromě prohlídky akademie mohl před turnajem i zatrénovat s místními vrstevníky a připravit se tak na druhý den, na hlavní část programu, tedy turnaj pořádaný týmem Red Bull Salzburg - Rob´s Cup 2024.

V něm tým HK LEV Slaný porazil ve skupině hokejisty Mnichova, Salzburgu II, Riessersee a Lince a po vítězném semifinále s Junior Capitals Vídeň ho čekalo finále, v němž přehrál první tým Red Bull Salzburg. „Kluci dávali spoustu gólů a hokej je bavil. V turnaji byli jasně nejlepší a celkově to pro ně byl pěkný zážitek,“ chválil tým hlavní trenér malých Slaňáků.

Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen slánský talent Petr Hořejší, nejlepším střelcem týmu HK Lev Slaný byl s 16 brankami Maxim Suchopárek.

Tým ročníku 2014, přestože je v klubu HK LEV Slaný početně nejslabším, navázal úspěchem v Salzburgu na předchozí výrazné úspěchy z celé sezóny 2023/2024, ve které v dubnu 2023 zvítězil v oblíbeném Šurda Cupu, umístil se na 3. místě celorepublikového Harfa Cupu a v rámci svazových soutěží patří jistě mezi nejlepší týmy.

Sestava HK LEV Slaný:

Jan Zápotocký (B), František Kruml (B), Rosťa Šmarda, Maxim Suchopárek, Tomáš Prajzler, Tomáš Staněk, Petr Hořejší, Filip Janda, Štěpán Schejbal, Štěpán Paur, Vojta Duchoslav, Filip Hnátek, Richard Nový, Maxmilián Prokop, Vincent Prokop.

Trenéři: Martin Suchopárek, Martin Šimáček, Filip Hnátek, vedoucí týmu Milan Zápotocký

Nejlepší střelci týmu:

Maxim Suchopárek – 16, Petr Hořejší - 11, Filip Hnátek ml. – 9

Obsazení turnaje:

EHC Mnichov 1, EHC Mnichov 2, EKZ Zeller Eisbären, HK Lev Slaný, Junior Capitals Vídeň, Red Bull Salzburg 1, Red Bull Salzburg 2, SC Riessersee, Steel Wings Linz, Wolfs Sarajevo.