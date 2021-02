Obři dřímají. Probudí Kladno v taháku jeho největší hvězdy?

Hokejové Kladno se sápe do čela tabulky Chance ligy. Je to jeho cíl, protože ve hře je pořád varianta, že koronavirus nedovolí odehrát celou sezonu a o postupu by mohlo rozhodovat i postavení po základní části. Rytíře nyní čeká po Porubě další výrazný soupeř z čela tabulky – Dukla Jihlava. Na Horáckém stadionu se začne v sobotu v 17:30 hodin.

Šlágr hokejové Chance ligy Kladno - Jihlava okořenil návrat Jaromíra Jágra na led. | Foto: Roman Mareš

Kladenským Rytířů nevychází sezoně zrovna představ, alespoň herně. Drtivou většinu zápasů zvládnou, ale jen těsným výsledkem. Výrazněji přemohli jen doma Havířov a před týdnem oslabenou Slavii. „Ani s Porubou to nebylo ono. Přitom víme, jak je silná a o to víc jsme se na zápas připravovali. Cením si ale, že i po vyrovnání jsme zápas zlomili na naši stranu,“ těšilo trenéra Davida Čermáka. Také v Jihlavě, přestože je Dukla celou sezonu bodově napřed před Kladnem, budou hosté favoritem. Mají na papíře silnější kádr, do něhož v posledních týdnech přibyli extraligoví obránci Zacharčuk, Suchánek či Američan Snuggerud, útok pak vylepšili Machač a Marosz. Česká vyčůranost pomohla Gumanovi. Proti "svojí" Porubě zářil Přečíst článek › Jenže zatím si hra nesedla, Rytíři to dobře vědí. „Musíme si ke hře ještě něco říci, z mojí strany je to zatím tragédie,“ hlesl po utkání s Porubou útočník Rostislav Marosz. Přitom zápas rozhodl, ale sám cítil, že on i tým rozhodně umí zahrát lepší hokej. Kladno bude v důležitých zápasech sezony spoléhat nejen na Marosze, ale tradičně zejména na dvojici Tomáš Plekanec – Jaromír Jágr. Právě tyhle dvě obrovské hvězdy minulosti i přes pokročilý věk před dvěma lety zásadně přispěly k návratu Kladna do extraligy po pěti letech a o totéž se pokusí letos znovu. Jenže nebodují! Plekanec je sice stále ještě v čele kanadského bodování týmu, ale v posledních zápasech i on pohodu ztratil, naposledy proti Porubě dokonce drsným zákrokem u mantinelu zbytečně tým oslabil. Vedle Jágra, jehož mu trenéři zařadili do první formace místo Adama Kubíka, se mu nedaří. Sám majitel kladenského klubu zapsal asistenci hned v prvním zápase sezoně právě proti Jihlavě, jenže od té doby bodově mlčí. V každém zápase má sice záchvěv geniality, ale spoluhráči jím vytvořené šance neproměňují. Rytíře uklidňuje, že Jágr nebyl ve formě ani před dvěma lety, tehdejší přerovský kouč Vladimír Kočara dokonce prohlásil, že Kladno je lepší bez Jágra. Hvězdný útočník ho rychle přesvědčil o opaku. Začal dávat gól za gólem, v baráži jich stihl deset a tým do extraligy dostřílel. Aktuálně kladenská parta spoléhá na produktivitu čtvrté formace. Od hráčů jako Jsou Tomáš Pitule nebo Nicolas Hlava se přitom čekala asi jiná práce a ne čelo kanadského bodování mužstva. Podle Pituleho jim pomohlo, že loni odehráli společně výbornou sezonu v Chomutově. Sám si však pamatuje i jednu z vypjatých sérií play off s Jihlavou, v posledních letech úhlavního rivala kladenského týmu. „Pamatuji si sérii v roce 2015, kdy jsme s Jihlavou prohráli v sedmém zápase. Když jsem tady nebyl, tak se Kladno s Duklou dál hodně potkávalo, takže chápu, že rivalita je velká. Škoda, že tam nebudou naši fanoušci, aby nám pomohli. Určitě jsou pro mě takové zápasy lepší než hrát třeba s Kadaní,“ prohlásil Pitule, který si v kariéře zahrál v dresu obou sobotních soupeřů. Ale že by mohl být zápas dost vyhecovaný, naznačilo i prohlášení domácí střelce Josefa Skořepy pro klubový web. „My jsme Dukla Jihlava, jsme větší tahák než Kladno!“ Na historické úspěchy (Jihlava má 11 titulů, Kladno 6) však ani jeden z klubů v sobotu večer myslet nemůže, rozhodne se jen a jen na ledě. Jihlava má Kladnu co oplácet, v prosinci na jeho ledě bez legendy Tomáše Čachotského přes skvělý úvod prohrála 5:7. FOTO: Souboj o třetí místo zachránil Rytířům Marosz Přečíst článek ›