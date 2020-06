Řisuty opět čeká boj ve II. lize, skupině Sever. V té budou nejníže položeným klubem, protože sokové jsou skutečně severní: Most, Bílina, Děčín, Jablonec, Trutnov, Dvůr Králové a Nová Paka. Ubylo Vrchlabí, které postoupilo do I. ligy. „Týmů je méně, ale aspoň je nás sudý počet a nikdo nebude mít volný los,“ vysvětluje Záleský, podle něhož na aktivu hlasovaly kluby ještě o druhé variantě, která počítala nikoliv se třemi skupinami, ale se čtyřmi šestičlennými. Kluby byly pro obě varianty napůl, a tak zůstal loňský model.

Ivan Záleský už v té době věděl, že musí shánět nového trenéra. Loni měl štěstí, Michal Jäger se ukázal jako odborník na svém místě a mužstvo Buldoků hodně zvedl. Po letech s ním postoupil do play off, přestože řada borců hrála třetí nejvyšší soutěž premiérově.

I po sezoně, kterou během série s Děčínem utnula koronavirová krize, to vypadalo, že Jäger by mohl na lavičce Řisut pokračovat v dobře rozdělané práci, ale nestalo se a podepsal nováčkovi II. ligy z Chebu. „Hned po sezoně to vypadlo, že se dohodneme. Na další schůzce už však Michal Jäger naznačil, že má i další nabídky a posléze telefonicky oznámil, že se rozhodl pro Cheb,“ popsal krach jednání Ivan Záleský a na otázku, zda ho odchod trenéra mrzí, odpověděl s lehkým úsměvem: „Nepotěšilo mne to, je to výborný trenér. Třeba umíte číst mezi řádky.“

Kdo bude místo Jägera vést Řisuty v nové sezoně, to zatím Záleský prozradit nechce, vedení klubu se teprve se rozhoduje mezi dvěma kandidáty. Do poloviny června by mohlo být jasno.

Co se týče hráčského kádru, tam jsou jisté dva odchody. Produktivní Zdeněk Petráš v Řisutech jen hostoval z Děčína a nyní se vrátil domů. David Holub zamířil za koučem Jägerem do Chebu. „Odejít mohou také další hráči, protože se jim minulý ročník povedl a zákonitě by rádi do vyšší soutěže. Myslím, že by se to některým mohlo povést. Nám se však také hlásí zajímaví hokejisté, až už ti, kteří tady hrávali, nebo noví. Myslím, že dát dohromady kvalitní hráčský kádr bude v uvozovkách tím nejjednodušším, co nás čeká,“ říká Ivan Záleský.

Na mysli má zejména krizi vzniklou kvůli koronaviru a opatřením s ním spojených. „Dotýká se nás to tak, jako všech ostatních. Sponzorské smlouvy jsou od března na bodě nula a nikdo neví, kdy se jednání hnou dopředu. Řada druholigových klubů bojuje o přežití a já jim stejně jako nám přeji, aby to zvládly. Nebude to jednoduché,“ přiznává Ivan Záleský.