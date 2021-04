"Zápas jsme měli pod kontrolou, ale jen do doby, než jsme neproměnili naše přesilovky. Naštěstí jsme to zvládli," ulevil si kapitán Rytířů poté, co jeho tým skutečně v převaze, ač jich měl ve druhé třetině sedm v řadě, nedal ani jeden gól a pak přišel o náskok 2:1 i 3:2.

Plekanec souhlasil, že početní převahy nešly Rytířům také kvůli tomu, že v první třetině odstoupil zraněný Jaromír Jágr. Úplně o něm to ale nebylo. "Áda Kubík tam měl čtyři nebo pět střel z mezikruží, jenže gólman je perfektně chytil. Tam kdybychom zvýšili na 3:1, asi bylo po zápase. Takhle zůstal otevřený do konce a měli jsme štěstí. Jarda je tam samozřejmě platný, ale my hrajeme přesilovku celý rok, jednou jsem tam já, jednou Jarda. Šance jsme měli, jde jen o to je proměnit, dát gól," řekl Plekanec.

Poruba v každém zápase vedla, Kladno trápila. Ne však tolik, jako předtím Slavie, ta se Kladeňákům dostávala pod kůži víc. "Vždycky dali prvního góla, ale myslím, že potom jsme je vždycky nějak dokázali přehrát a zaslouženě vyhráli. Nevím, jestli zrovna 4:0, to asi nikdo nečekal. Nicméně jsme rádi, že to to máme za sebou a jdeme dál," těšilo Plekance, který úplně nesouhlasil s tím, že by Kladno soka přehrálo fyzicky, o čemž se spekulovalo. "Spíš bych řekl, že jsme byli lepší v hokejových detailech, ty rozhodují."

Vůdce rytířského vojska teď sundá zbroj, bitva s Duklou Jihlava o postup do extraligy vypukne za deset dnů. "Známe je, hráli jsme spolu před dvěma roky a zase tolik se nezměnili. Víme, že to bude těžké, navíc nám odpadlo několik hráčů. Takže je fajn, že máme deset dnů pauzu a snad se kluci dají dohromady. Odpočineme si, potrénujeme a jdeme do posledního kola," dodal Tomáš Plekanec.