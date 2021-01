Gól po teči Jakuba Hajného, ale také tři nastřelené tyčky za zády brankáře Žajdlíka. První třetina derby byla naprosto jednoznačná a Benátky se v ní prakticky pořád jen bránily. Žajdlík ale postavil tyčky dokonale a hlavně Rus Zacharčuk nešťastně zvedla zrak ke stropu haly, protože on sám napálil konstrukci dvakrát.

Hosté nastoupili už bez někdejšího kladenského talentu Hrabíka, který dosud táhl jejich ofenzivu, ale už odcestoval do zámoří bojovat o smlouvu v San Jose. To v kladenském triku bojující borci, kteří podepsali smluv v nejlepší soutěži světa dvě fúry, ale v první třetině se jak Jaromír Jágr, tak Tomáš Plekanec spíše rozehrávali. A vedle jiných parťáků než naposledy v Přerově, když Melku a Račuka vystřídali Jelínek s Bílkem. Jelínek upozornil odvolaným faulem na svou osobu, to už je dnes v hokeji zažitý, ale pořád chvályhodný jev, který třeba ve fotbale neuvidíte.

Kladno na svou trochu bohorovnou hru doplatilo v polovině utkání, kdy se po srážce dostali do brejku dva hostující hráči a Vomáčka po přistrčení Křepelky vyrovnal. Až pak Rytíři zabrali, jenže pořádné šance jim pevná obrana Benátek dovolila paradoxně až při vlastní přesilovce. Hlava ani Filip ale neuspěli a domácí byli rádi, že následně přežili 18 vteřin dvojnásobného oslabení.

V posledním dějství Benátky, které měly do té chvíle jen osm střel na bránu, přidaly, a Jiruš dokonce jel sám na Brízgalu. Ten ho vychytal a tým nasměroval k výhře. "Byl to nakopávající zákrok a dal mi sílu. Prostě těžká akce, co mě nakopla," přiznal brankář Adam Brízgala.



Jeho tým po chvíli udeřil. Nejdřív z dorážky prolomil střeleckou smůlu Jágr, ale jeho trefa ještě neplatila kvůli přerušení hry. V následné přesilovce Marosz napálil další tyčku, ale v drtivém tlaku Kubík přece jen vítězný gól za Žajdlíka dostal.



Domácí asistent trenéra Jan Kregl litoval, že Rytíři nevyužili dobrého startu do utkání. "První třetinu jsme začali dobrým pohybem, měli jsme šance a vytvářeli jsme tlak na soupeře. Už po několikáté se nám ale nepodařilo proměnit více šancí," mrzelo ho a přiznal, že od druhé třetiny to nebyl výkon hodný úrovně kladenského týmu. "Můžeme být jedině rádi, že jsme to zvládli za tři body," uznal.



Někdejší skvělý obránce Liberce a dnes asistent Benátek Valdemar Jiruš si všiml, že se jeho mužstvo na půdě favorita soutěže v první třetině rozkoukávalo. "Od druhé třetiny jsme ale byli domácím rovnocenným partnerem. Soupeř předvedl kvalitní výkon, ale naši mladíci se s tím dobře popasovali a hráli jsme nepříjemný hokej," mínil Jiruš. Dodal, že zápasy rozhodují přesilové hry a zatímco Benátky svoje nevyužily, domácí ano. "My měli spoustu šancí, ale vzhledem k mládí našeho týmu nehrajeme přesilovky tak, jak bychom chtěli. Někteří kluci si dnes splnili sen: Odehráli utkání na Kladně a hráli proti nim Jarda Jágr s Tomášem Plekancem. My tu máme hráče ročníku 2004 a byl to pro ně hokejový svátek," dodal Valdemar Jiruš.

Rytíři Kladno – HC Benátky n/J 2:1 (1:0, 0:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 7. Hajný (Štochl, Hlava), 55. Kubík (Marosz) – 29. Vomáčka (Křepelka, Strnad). Rozhodčí: Doležal, Dědek – Jindra, Bělohlav. Vyloučení: 2:2, navíc Frye (K) na 10 min. Využití: 1:0.



Kladno: Brízgala – Frye, Mikliš, Sorokin, Zacharčuk, Kehar, Zelingr, Štochl – Jelínek, Kubík, Plekanec – Bílek, Marosz, Guman – Jágr, Machač, Filip – Hlava, Hajný, Pitule.



Benátky: Žajdlík – Aubrecht, Kollert, Böhm, Kovář, Cibulka, Bieniek, Had – Pabiška, Čederle, Jiruš – Wiencek, Jansa, Hujer – Putz, Šafařovský, Drábek – Vomáčka, Strnad, Křepelka.