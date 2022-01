Kromě třetí třetiny vás Sparta jasně přestřílela, tři body ale berete vy. Jaké kouzlo zafungovalo? Už je to pár zápasů, kdy bojujeme. Každý odvádí svou práci a k tomu máme i štěstí. Takže jsme rádi, že to zvládáme a sbíráme body.

Kde se to zlomilo, že se Kladno rázem předvádí sympatický bojovný hokej?

Vůbec nevím. Třeba bych řekl, že jsme začali víc makat, ale makali jsme i předtím. Takže spíš víc plníme věci, které si říkáme na tréninku. Snad se to tedy zlomilo, vyhráváme a jsme rádi za každý bod.

Jak se cítíte vy osobně?

Dobře. Snažím se odvádět plno práce, vybojovávat puky. Sice to bodově není úplně ono, ale jsem rád, že se daří týmu. To je stejně důležitější.

Vaše výkony jdou stále nahoru, ale chybí tomu body. Co udělat pro to, aby vám to začalo i padat?

Musím se snažit střílet, rvát se víc do koncovky a doufat, že to tam padne. Bylo by to super, ale víc se soustředím na to, co se po mně chce, abych pomáhal týmu.

Sedmdesátník Pouzar zanechal i kladenskou stopu, slaví i Kopecký

Hrál jste i přesilovky. Jak si vážíte takové důvěry?Cením si toho moc. Je super tam být s Plekym. Jsem před bránou, snažím se stínit a dělat to, co mi trenéři říkají. Je skvělé, že nám z toho na Spartě padly dva góly, ale pořád na tom musíme makat.

V dnešní době není zvykem, že můžou na stadion i fanoušci soupeře. Na Spartě jste ale menší kotel měli. Vnímali jste ho?

Určitě. Kladenští fanoušci jsou skvělí. Ať se vyhrává či prohrává, jsou tam pořád. Stále nás podporují. Ohromný respekt těm, kteří byli zde na zápase. Jsem rád, že jsme i pro ně vyhráli.

Teď máte náskok na poslední Zlín 14 bodů. Jak se ale ukázalo, ten může taky rychle zmizet. Co dělat pro to, abyste o něj nepřišli?

Musíme dělat vše stejně, stejně makat na trénincích, přistupovat k tomu naplno a snad se nám bude dařit. Je jasný, že i Zlínu se může začít dařit, ale my se musíme soustředit jen na sebe a na naši hru.

Jan Šejhl