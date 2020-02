Ondráček bude opět řídit mistrovství světa

Kladenský hokejový rozhodčí Jiří Ondráček opět bude rozhodovat zápasy mistrovství světa. To se uskuteční ve švýcarských městech Curychu a Lausanne od 8. do 24. května a pro Ondráčka to bude už druhý světový šampionát. Poprvé byl loni na Slovensku.

Hokejový rozhodčí Jiří Ondráček | Foto: archiv