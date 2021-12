Ještě nedávno měly Řisuty na Písek poměrně slušný náskok, ale soupeř pak posílil a začal dramaticky bodovat. Kdyby Řisuty v sobotu prohrály, už by se z posledního místa dostávaly těžce. Takhle mají šanci. „Věděli jsme, že pokud nevyhrajeme, už to bude složité,“ uznal trenér Jan Boháček, který ale musel řešit mraky absencí. Kromě dlouhodobých marodů Kesziho či Okegawy vypadl Flasch (studium v USA), navíc se v první části zranili obránce Kučera a brankář Stahl.

Nakonec se jako štěstí v neštěstí ukázal konec obránce Potěchina v týmu. „Přišel za mnou, že s hokejem končí, že ho to nebaví. Druhý den se však ozvali z Letňan, že jde k nim… Naštěstí manažer Ivan Záleský domluvil se Letňany, že za Potěchina pošlou beky Houšku a Piku. A tak místo kluka, co ho to nebavilo, máme dva, které hokej baví a zahráli dobře,“ chválil Jan Boháček.

Zápas pro jeho tým začal skvěle, už po necelé minutě ho poslal do vedení Rendla. Jenže hosté hráli výborně, nastříleli tři branky a vypadalo to, že jdou za první výhrou nad Řisuty v sezoně.

Řisutům se situace dál komplikuje

Na přelomu druhé a třetí části domácí však zabrali, pomohli si přesilovkou a zejména zásluhou dvojice Fortelka – Patyk vyrovnali.

Pak ovšem zase skóroval Písek a ještě sedm minut před koncem držel vedení 4:3. Ale produktivní dvojka Řisut to tak nenechala a zápas otočila. Michal Fortelka srovnal a Petr Patyk rozhodl minutu před koncem - byl to už jeho čtvrtý bod! „Určitě je musím pochválit, ale to celý tým za bojovnost. Zápas nám totiž herně nevycházel a Písek byl většinou lepší. Jenže kluci makali a strašně nám pomohl střídající brankář Pánek. Chvílemi skákal v bráně i robinzonády, aby nás udržel v zápase, šanci doslova chytil za pačesy,“ děkoval mladíkovi v bráně Jan Boháček.

Jeho mužstvo hraje další zápas opět doma, v sobotu přivítá Havlíčkův Brod. A na ten v sezoně umí zahrát. Naopak pak přijdou opravdu hodně silné týmy Kobry a Příbrami, s těmi to Buldokům nejde.

HC Řisuty – IHC Králové Písek 5:4 (1:2, 1:1, 3:1)

Branky a nahrávky: 1. Rendla (Janeček, Patyk), 39. Fortelka (Patyk, M. Kučera), 42. Patyk (Fortelka, Malovický), 53. Fortelka (Havlůj), 59. Patyk – 11. Matějček (Čížek, Dosek), 16. Matějček (Bednařík, Čížek), 38. Dosek (Bednařík, Popela), 47. Sýbek (Šuhaj, L. Volf). Rozhodčí: Domský – Gabriel, Zmeškal. Vyloučení: 4:6. Využití: 1:0. Diváci: 95.

Řisuty: Stahl (21. Pánek)– Matula, Pika, Malovický, J. Kučera, Houška – Janeček, Havlůj, M. Kučera – Řepka, Patyk, Rendla – Fortelka