Lounová vyrazila se zástupcem rytířského nadace Knights Foundation Adamem Soukupem do oblastní nemocniceKladno, aby tady záchranářům předala 200 ochranných roušek od společnosti Atletico, ale i spoustu dobrot, které byly původně přichystány pro děti na zimním stadionu v Kladně. Navíc jich podle informací Deníku spoustu dokoupila ze svého.

„Chtěla bych tak poděkovat personálu celé kladenské nemocnice. Lidičky, jste strašně moc stateční a děkuju Vám za to, co pro nás děláte,“ řekla zpěvačka a herečka, která je na kladenský klub Rytířů úzce napojená a drží mu palce. Teď ale povzbuzuje mnohem víc lékaře, sestry, záchranáře a další personál nemocnic. „Zasloužíte si zlaté medaile, i když to ještě pro všechny bude moc těžký boj,“ dodala.

„Jsem rád, že jsme měli možnost vše spojit s Olgou, je to neskutečná optimistka, ze které energie přímo sálá a to je v této těžké době velmi potřebné,“ poděkoval zpěvačce zakladatel nadačního fondu Knights Foundation Adam Soukup.

Mimochodem největší hit Lounové se jmenuje stylově: Jsem optimista.

Soukup dodal, že nadace dostala od firmy Atletico celkem pět set roušek. Dvě stovky mířily do nemocnice, další stovka bude předána kladenským policistům a strážníkům a se zbytkem má klub také své úmysly, o kterých bude brzy informovat. Každopádně budou připraveny i pro fanoušky, a pokud máte zájem, sledujte stránky Rytířů.