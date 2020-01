Proti Třinci jste předvedli celkem sympatický výkon. Rozhodly přesto dva góly v první třetině?

Hlavně jsme je od začátku zápasu pouštěli do zbytečných přesilovek. To nám moc nepomáhalo. Pak přišly ty dva góly. A stačily jim. My jsme je nedali. Oni mají zkušený tým, který si to pohlídal. Nicméně si nemyslím, že by náš výkon byl špatný.

Projevila se při tom právě ta síla Ocelářů?

No jo, nesplašili se a v klidu si to pohlídali.

Vnímal jste, že bráníte novou hvězdu extraligy Wolskiho?

Vím, že je dobrý, ale ani nevím, kde hrál. V NHL, ne?

V NHL a naposledy v KHL.

No šikovný kluk. Velký, silný… Prostě nepříjemný. Ale podobných je tam spousta. Neřekl bych, že bych se na něj soustředil víc než na ostatní.

Třinečtí působili jako větší a mohutnější. Vnímal jste to také tak?

Někteří velcí jsou. Když budu mluvit sám za sebe, tak jsem nepociťoval výškový limit, který bych měl.

Co chybělo tomu, aby tam nějaký gól padl?

Nebyli jsme tak dobří, abychom si vytvářeli ty šance. I když ke konci jsme jich měli už docela dost. A to využití. Škoda, že jsme to tam nějak nedobouchali.

Sám sice na přesilovky nechodíte, ale hodnotit byste je snad mohl. Byli čím dal lepší, že?

Docela už jo. Bylo to lepší než proti Litvínovu. Alespoň jsme už nedostali žádný gól (směje se). Jak jste říkal, na přesilovky nechodím, ale kluci to sehrávali celkem dobře.

K závěru už bylo vyrovnání ve vzduchu. Dalo by se tedy říct, že je ztráta alespoň jednoho bodu?

Asi by se to dalo říct. Ke konci jsme měli dost šancí a chyběl tam jen kousek. Kdybychom srovnali, byla by větší šance na bodový úspěch.

Jakub Valský po minulém utkání říkal, že je nutné poučit se z chyb. Přišlo to poučení?

Tak na tohle bych řekl takové to klasické „tak určitě“, protože jsme nedostali ten gól v přesilovce. To je velké ponaučení. Nevím, čím to je, ale přijde mi, že proti papírově silnějším soupeřům dokážeme hrát lepší hokej než proti tomu spodku. S ním se nějak trápíme. Proti silnějším týmům hrajeme celkem slušný, koukatelný hokej.

Teď vás čeká další silný soupeř – Hradec Králové. Tak by to asi chtělo zlomit sérii tří porážek.

Uděláme maximum, abychom odvezli jakýkoliv bod. Několikrát jsme si dokázali, že dokážeme hrát proti komukoliv. Tak věřím, že to zvládneme.

Vnímal jste, že během zápasu byla mezi střídačkami hollywoodská hvězda Orlando Bloom?

To bych lhal, kdybych řekl, že jsem si nevšiml. Legolas, že jo? Všimnul jsem si, ale nebyl čas. Na ledě to byl docela fofr. Takže tak.

Nerozhodilo to v tu chvíli třeba trochu i koncentraci?

Řekl, že od té doby, co přišel, tak jsme ještě víc zabrali (směje se). Nevím, to si dělám srandu. Ale neřekl bych. Jsme zvyklí, vždyť tu hrajeme s Džegrem, který je megaosobnost. Kdyby se nám měly rozklepat nohy nebo ztratit koncentraci při každé osobnosti, tak bychom nemohli hrát hokej.

Nechtělo by ho to teda najmout jako maskota?

(Směje se.) To by bylo fajn. Ještě se ho teď musím zeptat na pár věcí z těch filmů (směje se).

Když se vrátím k sobotě, získal jste ocenění Sporťák…

Už máš chlapa? Nemám, mám přítelkyni (směje se).

Jak jste si ten večer užil?

Je to pro mě obrovská čest. Byl jsem hodně nervózní, protože jsem čekal, že budu muset pronést pár vět. Chtěl jsem, aby to mělo trochu hlavu a patu. A vyjádřit svůj veliký dík. Tak snad jsem neříkal nějaká klišé. Byla to ohromná čest a užil jsem si to. Nicméně se musím soustředit, abychom sbírali body.

Byl jste i v obleku, ve kterém vás prý předtím viděl jen málokdo.

Já sebe taky ne. Jednou na svatbě – to byl takový polooblek. Bylo to fajn, obléknout se jako člověk (směje se).

Jan Šejhl