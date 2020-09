Havířov dorazil do středních Čech s krvavými ztrátami. Mimo jsou posily z extraligy Adamský a Szturcz, první obrana Bořuta, Mrowiec či talentovaný mladý reprezentant Dajčar. Kladno mělo také svoje problémy se zraněnými hráči, ale nakonec chyběli jen ruský bek Sorokin a oho zastoupil Lukáš Doudera. Což je zajímavá premiéra, protože Doudera ač je kladenským odchovancem, nikdy za ně v mužích nehrál. Teď ho pustil domů na střídavé starty Litvínov. „Jsem tam sedmým obráncem a potřebuji hlavně hrát. Shodli jsme se na tom i s bráchou,“ rozradil Lukáš Doudera, že hostování probral i sae starším Milanem hrajícím za Třinec.

Rytíři rozhodli zápas třemi brankami v první třetině, zbytek zásahů si nechali na poslední desetiminutovku. Jinak výborného brankáře Stezku načal šťastně Melka, jemuž v úniku sjel puk z hole, ale přímo mezi brankářovy betony. Po chvíli nahrál Plekanec geniálním bekhendem Gumanovi, který oslavil návrat do sestavy první brankou za Rytíře, kteří od něho právě góly čekají. V závěru třetiny rozjel akci šestnáctiletý supertalent Šapovaliv a připsal si první asistenci v mužské kariéře, protože Hlava jeho zpětnou přihrávkou nepohrdl. "Chtěl jsem přihrávat Tomáši Gumanovi, který ale musel brzdit, aby nebyl ofsajd. Nakonec jsem si puk dojel sám. Zkoušel jsem Tomáše hledat před bránou, ale místo toho tam stál Nick Hlava. Naštěstí se ta akce povedla," těšilo mladého borce.

Kladno pak začalo situace přehrávat, ve druhé třetině tak měli šance i hosté a hlavně Maruna měl zavěsit. Košarišťan odolal a nakonec přišel o svoje první čisté konto v sezoně až 59 vteřin před koncem po teči Kotaly.

Jeho spolubojovníci však ještě předtím vylepšili skóre, když parádní pas Pituleho proměnil Melka a svůj druhý gól v utkání dal také dorážející Hlava.

"Chtěli jsme tentokrát zahájit utkání dobrým pohybem a agresivním forčekem. Nakopl nás trochu šťastný první gól, v pohybu jsme vydrželi a to nám pomohlo ke třígólovému náskoku. Pak jsme sice polevili, ale celkově jsme předvedli koncentrovaný výkon a jsme rádi za tři body," byl rád domácí asistent trenér Jan Kregl a pochválil i nového obránce Lukáše Douderu. "Odvedl přesně to, co jsme čekali. Ale jak to s ním bude dál, to je věc další komunikace mezi námi a Litvínovem. Nám každopádně v naší situaci hodně pomohl," dodal Kregl.

Hostující trenér Jiří Režnar přiznal, že si Kladno výhru stoprocentně zasloužilo. "My se sice důkladně připravovali, ale už v sedmé minutě jsme dostali laciný gól, po kterém se nám to celé zhroutilo. Vzápětí jsme dostali druhý gól a hráči byli nervózní a byli z toho pokakaní. Nechci snižovat výkon Kladna, které hrálo velice dobře, ale bohužel jsme to nezvládli a jedeme domů s prázdnou," mrzelo kouče.

Rytíři Kladno – AZ Heimstaden Havířov 5:1 (3:0, 0:0, 2:1). Branky a nahrávky: 7. Melka (Račuk), 8. Guman (Plekanec, Hlava), 19. Hlava (Šapovaliv), 51. Melka (Pitule, Frye), 52. Hlava (Guman, Šapovaliv) - 60. Kotala (O. Procházka, Rašner). Rozhodčí: Souček, Čáp – Hnát, Dědek. Diváci: 1460.

Rytíři: Košarišťan – Frye, Ticháček, Zelingr, L. Doudera, Štochl, Mikliš – Kubík, Plekanec, Š. Jelínek – Filip, Račuk, Melka – Hajný, Pitule, Š. Bláha – Hlava, Šapovaliv, Guman.

Havířov: Stezka – L. Rutar, Kachyňa, Rašner, Lytvynov, Chroboček, Ševěček, Kočí – Kotala F. Seman, O. Procházka – Fridrich, Maruna, L. Bednář – Horváth, Mastič, Petriska – Doktor, Cihlář, D. Sklenář.