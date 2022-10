Plzeň velmi rychle vedla dorážkou šikovného Kodýtka, zatímco domácí, i když se rychle vrátili zpět do hry a určovali většinu zápasu tempo, hořeli v koncovce. Gól nedali už osm třetin, přestože šancí měli dostatek. "Po dobrém startu je to pro nás facka. Ale pořád je začátek sezony, takže se z toho musíme ponaučit. O křeči se nemůžeme bavit. Odrazme se od toho, jen musíme zjednodušit hru," burcoval kladenský Ladislav Zikmund po utkání.

Hosté měli i potřebné štěstí. To se ve druhé části horkotěžko ubránili v oslabení, a když vyloučený Bittnen vyjel na led, obránce Slováček mu nechtěně puk tečí přistrčil přímo na hůl. Brankář Bow pak Bittena sice vychytal, ale na jeho dorážku nárok neměl – 0:2.

Kladenští hnáni publikem mohli ještě se zápasem něco udělat, ale ve třetí třetině Zikmund nedopravil kotouč ani do úplně odkryté brány a pak tým zahodil ještě 52 vteřin dlouhou přesilovku pět na tři. Následně se po krásné souhře trefil Blomstrand a Rytířům zbyly potřetí v řadě oči pro pláč. Sice ještě zkusili celých 3:21 minuty před koncem zázrak při power-play, ale neuspěli, a když se Bow už vrátil do brány, ještě ho překonal mladý Adamec.'

"Je to o jednom špinavém gólu. Musíme na tom pracovat na tréninku. Nic jiného než tvrdá každodenní práce nás z toho nedostane," je si vědom Miroslav Indrák. Proti "své" Plzni byl hodně aktivní, ale ani on branku nedal.

Plzeňský trenér Petr Kořínek neskrýval velkou spokojenost nad cennou výhrou. „Jsme strašně rádi, že jsme utkání zvládli. Bylo hodně bojovné, nám se podařilo dostat do vedení, pak ubránili nějaká oslabení. Za bojovnost a obětavost mužstvo moc chválím, protože potřebujeme každý bod,“ řekl.

Domácí Jiří Burger litoval, že se nepovedlo doma odčinit nepovedené utkání s Mladou Boleslaví. „Utlumil nás začátek, kdy jsme rychle inkasovali, pak jsme se těžko dostávali do zápasu. Ve druhé třetině se to povedlo, měli jsme šance, jenže soupeř nám ujel v oslabení a pak už to bylo hodně složité. Sice jsme s tím snažili něco udělat, ale nedali jsme ani přesilovku pět na tři. Góly nedáváme a není to náhoda, nejsme v koncovce tak důrazní, jak je potřeba,“ mrzelo Burgera ale dodal, že věří, že se tým už v neděli v Olomouci zase vrátí na vítěznou vlnu.

Rytíři Kladno – Škoda Plzeň 0:4 (0:1, 0:1, 0:2). Branky a nahrávky: 3. Kodýtek (Budík), 36. Bitten (Houdek, Mi. Svoboda), 49. Blomstrand (Hrabík), 60. Adamec (Suchý, Mertl). Rozhodčí: Hribik, Horák – Komárek, Ondráček. Vyloučení: 2:3, bez využití. Diváci: 4073.

Kladno: Bow – Slováček, Dotchin, Ticháček, Sotnieks, Cibulskis, Babka – Procházka, Plekanec, Kubík – Melka, Klepiš, Brodecki – Beran, Zikmund, Filip – Bláha, Indrák, Machač.

Plzeň: Mi. Svoboda – Budík, Zámorský, Kaňák, Houdek, Baránek, Kvasnička, Vitaloš – Schleiss, Kodýtek, Rekonen – Blomstrand, Suchý, Hrabík – Lang, Mert , Adamec – A. Dvořák, Bitten, Malát.

