Na co všechno se děti ptaly? Některé otázky jim možná poradili rodiče, mimochodem zaměstnanci Kauflandu, třeba kdo je podle něj hokejovou legendou? Jiné byly od srdce: například proč nosí dlouhé vlasy, zda čte knížky, nebo jaké plavky má připravené na léto? Či zda chtěl mít kouzelnou moc? „Zkoušely mě ze zeměpisu nebo z přírodovědy, poslouchal jsem jazykolamy. Bylo to příjemné, ani jsem nemusel vytahovat naučené fráze, které běžně používám v rámci pozápasových rozhovorů s médii,“ komentoval setkání Jaromír Jágr.

Jaromír Jágr třeba v extraligové sezoně Kladna odpovídal na otázky novinářů často, jenže se odpovědi až příliš opakovaně otočily proti němu a Kladnu. A tak v sezoně uplynulé, kdy jeho Rytíři během sezony bojovali o návrat mezi elitu, už rozhovory šetřil. První pořádný dal až poté, co Kladno postoupilo.

U dětí však rád udělal další výjimku.

„Když jsi byl v Americe, byl jsi tlustý?,“ ptala se jedna holčička. „Ne, nebyl. Ztloustl jsem až tady v Čechách, protože je tu jiné jídlo než v USA. Tady je hodně knedlíků, oplatek a čokolád,“ usmíval se Jágr a dál ve videu prozradí, co přesně jedl před zápasy NHL a co si dává častěji v Česku.

Některé děti se ale rozhodly dvojnásobnému vítězi Stanley Cupu pořádně zatopit: „Proč si nosil dlouhé vlasy jako holka a kdo ti je stříhá,“ ptá se kluk. „Podívej se na mě, myslíš si, že to někdo dělá? Už rok jsem nebyl u žádného kadeřníka.“



I další otázky byly tvrdé jako bodyčeky. Jágr totiž musel najít správně americké státy, které mají medvěda na své vlajce. Nebo jestli je meloun zelenina či jaké ovoce má nejvíce vitamínů. O jídle se však jeden z nejlepších hokejových hráčů všech dob bavil rád. „Nejlepší je, když si v klidu sednu a někdo mi přinese jídlo na stůl a já ho sním,“ popsal Jágr.

I když Jágr nepoužíval při odpovědích žádné fráze, jedné se nedalo vyhnout: „Kolikrát jsem řekl – tak určitě? No, několikrát. Ale za to mohou novináři. Oni ti položí otázku tak, že ani jinak odpovědět nemůžeš. Když se to někomu nelíbí, tak to nedávejte za vinu sportovcům ale novinářům,“ vysvětlil Jágr dlouhodobý nešvar, který kdysi vyčítal svým kolegům i Otakar Černý. Mimochodem tenhle slavný televizák Jágra v dětství vedl jako vedoucí týmu žáků.

O svých idolech mluvil Jágr také. Za největší označil Wayna Gretzkyho, protože má tolik rekordů, kolik má. Ale samozřejmě i Maria Lemieuxe, s nímž hrál v Pittsburghu. Nebo Kladeňáky Františka Pospíšila a Milana Nového či Litvínováky Ivana Hlinku a Vladimíra Růžičku. "Bez nich bych nebyl tím čím jsem."

A pohádka na konec? Kdepak… Ty prý Jágr už před spaním nečte. Ale prozradil, jakou by chtěl mít kouzelnou moc. Nebo kolik hokejek zničil na celou kariéru. To je možné se dozvědět v několika videích Drsných otázek na sociálních sítích společnosti Kaufland.

