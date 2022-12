Ve Slaném odehrál Stanislav Lapáček šestnáct sezon a 600 duelů, to je je pořádný kus života. Uměl dát i před 20 gólů za sezonu a to se hrálo 35 zápasů. Byly to krásné časy, když v první lajně válel vedle svých kamarádů Martina „Bicana“ Průchy a Pavla Hegenbarta.

Teď, když je mu 43 let a zdraví už po loňském zranění oka neslouží jako dřív, se rozhodl rodák ze Smečna, kde skvěle kopal také do fotbalové meruny, skončit. "Loni jsem dostal ránu pukem do oka a špatně jsme viděl. Nedávno jsem byl i na operaci, která mi hodně pomohla, ale na hraní už to není. Lékaři mi jakékoliv otřesy zakázali," vysvětlil konec kariéry.

Na led nastoupil slavnostně z malými kluky z ročníku 2013 a videozdravici mu poslalo několik osobnostní z hokejového světa. Ať už to byl kamarád z mládí a slavný hokejista Václav Skuhravý, nadějný kouč Jan Eddie Kregl, spoluhráč z vojny v Příbrami a dnes mělnický Martin Příhoda, nebo spolubojovník ze Slaného Martin Novák. "A samozřejmě Bican, bez něj by to nešlo," usmál se Lapáček s připomínkou Martina Průchy, s nímž hrál někdy i poslepu.

Spoluhráči na ledě si na rozbruslení převlékli každý dres s číslem 18 z různých slánským ér, právě tohle číslo k Lapáčkovi neodmyslitelně patří. Teď už je u stropu haly na správném místě a skvělý střelec, který odehrál jen jedno symbolické střídání, si toho váží. "Na kariéru ve Slaném nikdy nezapomenu, je to pro mne srdcová záležitost. Klukům i vedení jsem za rozlučku vděčný, líbila se mně a myslím, že i lidem co přišli. V klubu zůstanu i dál, na zimáku dělám strojníka a v áčku pomáhám jako druhý asistent. Jsem rád, že aspoň takhle budu u hokeje dál," dodal Stanislav Lapáček, který na rozlučku servíroval štěně piva a vynikající gulášek.

Stanislav Lapáček se loučil s kariérou. Tady je s dalším Smečeňákem, Jirkou Čermákem, nastupující generací.Zdroj: Roman Mareš