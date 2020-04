Pro všechny kluby v republice to byla nezapomenutelná sezona. Kvůli výluce v NHL naskočily do ligy desítky hvězd včetně těch největších, jakými byli v té době Jaromír Jágr, Milan Hejduk, Tomáš Kaberle, Patrik Eliáš či Martin Havlát.

Avšak poté, co bylo jasné, že se sezona v NHL nerozjede, zamířili někteří do finančně silnějších v Evropě. Největší hvězda Jaromír Jágr podepsala Omsku, Kladnu však zůstal Tomáš Kaberle a také trochu překvapivě Jan Hrdina, jehož právě Jágr přivedl, znal ho z NHL. Hrdina v sezoně nezářil, zato v play off ukázal svoji třídu. „My si pomoci těch kluků strašně moc vážili. Měli jsme k nim obrovský respekt a úctu, protože něco dokázali, ale chtěli nám pomoci a to bylo cítit. I proto jsme jako tým byli strašně v pohodě a hráli strašně dobře,“ vybavuje si jeden z tehdejších tahounů Kladna Radek Gardoň.

Našlapaný tým Pardubic nakonec Kladno po obrovské bitvě porazil 4:3 a s dalšími protivníky se nepáral, vyhrál vždy 4:1. Tým kolem brankáře Lašáka, obránce Sýkory a forvardů Dopity, Hejduka, Hemského, Průchy a dalších skvělých hokejistů došel k poháru zaslouženě, i když v Kladeňácích trochu hořkosti zůstalo. „V rozhodujícím zápase jsme šli do vedení, ale pak to vzali do ruky rozhodčí (Husička a Nečas), posílali nás do čtyř a pak i do tří. Pardubice z toho vytěžily góly. Už je to dávno a je to jen sport, ale ta křivda v nás zůstala a já to musím říci,“ nekličkuje Radek Gardoň.

Mimochodem právě on tehdy v úvodu sedmého duelu skóroval a domácí přivedl na pokraj infarktu, protože do té doby pro ně byly sedmé zápasy noční můrou z hockey street… Teprve 17. března 2005 prokletí zlomili.

Pardubice začaly lépe

Série začala tak, jak se čekalo. Východočeši zvládli domácí zápasy, když v prvním Kladno vyhořelo na Lašákovi a tyčkách a ve druhém neuhlídali hattrick Jana Bulise. Doma sice první duel vyhrálo, jenže v odvetě opět selhalo střelecky, a když mu ujel v oslabení mladíček Průcha, vedly Pardubice už 3:1 na zápasy.

A jely domů, kde nic jiného než ukončení série nečekaly. Nahrál jim zkrat kladenského vůdce Pavla Patery, který se ve čtvrtém zápase ohnal holí po hostujícím hráči, ale trefil vší silou do zápěstí čárového Kalivodu. Na dnešní dobu dostal nízký trest, jen na jedno utkání, do role hrdinů pátého duelu se však vyšvihli jiní.

Orctův zápas snů

Zejména brankář Zdeněk Orct. Do Kladna přišel jako hvězda, ale sestoupil s ním a pak i postoupil. Teď byl konečně s tehdejším Rabatem v play off a pátý zápas byl nejlepším, jaký v modrobílých barvách odchytal. Čapl skoro padesát střel a jeho tým i přesto, že třikrát prohrával, nevzdal nic a čtyřgólovým tajfunem v posledních dvanácti minutách, si vynutil šestý duel.

Ten byl rovněž úchvatný. Osm tisíc fanoušků v Kladně rozjásal jako první Martin Procházka, byť hosté hodně protestovali, protože měli zato, že brankář Lašák puk držel v rukavici. Hosté srovnali pumelicící Michala Sýkory, ale pak znovu Patera nabil Procházkovi a ten nezadržitelně skóroval.

„Byli jsme v obrovské pohodě a věděli, že se nás Pardubice bojí. Ty zápasy byly obrovskými bitvami, hrál se ale skvělý hokej, přitom férový,“ zasnil se Radek Gardoň, který, jak už bylo řečeno,“ otevřel v čase 1:16 gólový účet posledního duelu.

Brzký obrat a konec nadějí…

Pak už však přišel zmíněný obrat, který řídili hvězdní Aleš Hemský a hlavně Milan Hejduk. Když v čase 59:55 za stavu 3:1 chytil Lašák Paterovi trestné střílení, propukla pardubická hala v jásot a hostující hlouček věrných zahájil smuteční pochod k autobusu. „Krásná série, ale postoupit mohl jen jeden,“ hlesl Radek Gardoň.

Celou sérii ve zkratce si můžete prohlédnout:

A ještě statistika…

1. čtvrtfinále - 6. března 2005



HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:1, 2:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 13:45 Tomáš Blažek (Petr Čáslava) PP1, 27:06 Petr Sýkora (Petr Čáslava, Tomáš

Blažek) PP1, 37:49 Michal Mikeska PP1, 42:09 Ľubomír Pištek (Aleš Hemský) - 03:38 Radek Gardoň

(Jan Hrdina). Rozhodčí: František Rejthar, Vladimír Šindler - Luboš Chytil, Michal Čech

Vyloučení: 11:11, navíc Michal Rozsíval (Pardubice) na 10 min. Využití: 3:0. Střely na branku: 35:36 (11:16, 13:11, 11:9). Diváci: 9084



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík, Jelínek - Bílek, Patera, Procházka

- M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Hluchý, Kalla, Ma. Frolík.

2. čtvrtfinále - 7. března 2005



HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 4:1 (1:0, 1:0, 2:1)



Branky a nahrávky: 00:32 Petr Sýkora (Jiří Dopita), 21:53 Jan Bulis (Michal Mikeska) PP1, 41:24 Jan

Bulis (Milan Hejduk, Michal Mikeska), 49:45 Jan Bulis (Michal Mikeska) - 54:56 Jan Hrdina (Miloslav

Hořava, Martin Ševc). Rozhodčí: Arnošt Nečas, Miroslav Jebavý - František Kalivoda, Petr Charvát

Vyloučení: 9:8, navíc Tomáš Blažek (Pardubice) a Jiří Zeman (Kladno) na 5 min. a do konce utkání

Využití: 1:0. Střely na branku: 35:36 (10:9, 10:12, 15:15). Diváci: 9300 (vyprodáno)



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík (od 45. Jelínek) - Bílek, Patera,

Procházka - M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Hluchý (od 41. Huml), Kalla, Ma.

Frolík.



3. čtvrtfinále - 10. března 2005



HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 18:08 Pavel Patera (Martin Ševc) PP1, 29:24 František Mrázek (Josef Zajíc) SH1,

32:49 Pavel Patera (Martin Procházka, Petr Kasík), 44:33 Jan Hrdina (Radek Gardoň). Rozhodčí: František Rejthar, Vladimír Šindler - Václav Guth, David Rittich. Vyloučení: 9:10, navíc Josef Zajíc (Kladno) na 10 min. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Střely na branku: 36:30 (12:8, 15:13, 9:9). Diváci: 4653.



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - M.

Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík - Hluchý.

4. čtvrtfinále - 11. března 2005



HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)



Branky a nahrávky: 15:53 Tomáš Blažek (Jan Snopek, Petr Sýkora) PP1, 23:33 Petr Průcha (David

Havíř) SH1, 50:00 Petr Průcha (Aleš Hemský, David Havíř). Rozhodčí: Radek Husička, Arnošt Nečas - Jaromír Bláha, František Kalivoda. Vyloučení: 8:11, navíc Pavel Patera (Kladno) trest ve hře, Jiří Dopita (Pardubice) na 10 min.

Využití: 0:1. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 33:34 (9:13, 11:10, 13:11). Diváci: 6392.



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - M.

Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík.

5. čtvrtfinále - 13. března 2005



HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:6 (1:0, 1:2, 1:4)



Branky a nahrávky: 01:55 Milan Hejduk (Jan Bulis, Michal Mikeska) PP1, 31:32 Petr Koukal (Petr

Průcha, Aleš Hemský), 46:08 Milan Hejduk (Jan Bulis, Michal Mikeska) PP1 - 28:38 Martin Ševc

(Jaroslav Kalla, Martin Frolík) 4/4, 32:33 Tomáš Kaberle (Radek Gardoň, Tomáš Horna), 48:15 Martin

Procházka (Jan Hrdina) PP2, 53:22 Vítězslav Bílek (Jan Hrdina, Martin Procházka) PP1, 56:18 Jan

Hrdina (Vítězslav Bílek), 58:42 Miloslav Hořava (Radek Gardoň, Jaroslav Špelda) ENG (4/6). Rozhodčí: Radek Husička, Milan Minář - Evžen Kostka, Václav Český. Vyloučení: 8:11. Využití: 2:2. V oslabení: 0:1. Střely na branku: 52:33 (19:4, 15:16, 18:13). Diváci: 9300 (vyprodáno).



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík, Jelínek - Bílek, Hrdina, Procházka

- M. Hořava, Gardoň, Horna - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Mi. Frolík, Kalla, Ma. Frolík.

6. čtvrtfinále - 15. března 2005



HC RABAT KLADNO - HC MOELLER PARDUBICE 2:1 (0:0, 1:1, 1:0)



Branky a nahrávky: 25:31 Martin Procházka (Pavel Patera, Vítězslav Bílek) PP1, 46:02 Martin

Procházka (Pavel Patera, Vítězslav Bílek) - 28:47 Petr Sýkora (Aleš Hemský, Jiří Dopita) PP2. Rozhodčí: František Rejthar, Vladimír Šindler - Jiří Gebauer, Vít Lederer. Vyloučení: 7:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 31:32 (9:8, 10:14, 12:10). Diváci: 8118.



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík, Jelínek - Bílek, Patera, Procházka

- M. Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík.

7. čtvrtfinále - 17. března 2005



HC MOELLER PARDUBICE - HC RABAT KLADNO 3:1 (2:1, 0:0, 1:0)



Branky a nahrávky: 04:06 Aleš Hemský (Petr Průcha, Petr Koukal), 05:47 Milan Hejduk (Aleš Hemský,

Michal Mikeska) PP2, 54:00 Milan Hejduk (Michal Mikeska, Jan Bulis) PP1 - 01:16 Radek Gardoň

(Vítězslav Bílek, Miloslav Hořava) PP1. Rozhodčí: Radek Husička, Arnošt Nečas - Roman Pouzar, Miloš Bádal

Vyloučení: 5:8. Využití: 2:1. Střely na branku: 33:22 (14:6, 9:9, 10:7). Diváci: 9300 (vyprodáno).



Sestava Kladna: Orct - Ševc, T. Kaberle, Zeman, Špelda, Čech, Kasík - Bílek, Patera, Procházka - M.

Hořava, Gardoň, Hrdina - Kysela, Zajíc ©, Mrázek - Horna, Kalla, Ma. Frolík.