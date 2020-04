Čili spíš hořké vzpomínky, Pavle, že?

Myslím, že tehdy to byla poslední velká šance na titul. Stejně jako v roce 1994 jsme měli silný tým s hráči NHL, ale dva pak bohužel odešli. S Frantou Kaberlem a Jardou Jágrem to mohlo být jinak.

S nimi byste Pardubice zlomili?

Prohráli jsme těsně v sedmém zápase a soupeř pak získal titul. Takhle to řeknu. Byla velká škoda, že kluci odešli.

Tehdy jste prohrávali už 1:3 na zápasy, navíc jste sekl rozhodčího Kalivodu do ruky a dostal trest na jeden zápas. Vzpomínáte na tenhle kritický moment?

Já se tehdy ale ohnal po protihráči a jak jsem se otočil, neúmyslně jsem zasáhl rozhodčího. Mrzelo mě to. S klukama jsem pak byl v Pardubicích jen v civilu, ale zvládli to skvěle a vyhráli 6:3.

Skvěle vás tehdy vedle Martina Procházky nahradil Jan Hrdina, což nebyl Kladeňák. Jak jste tohoto oblíbeného spoluhráče Jaromíra Jágra vnímali v kabině?

Byl to vynikající hráč i skvělý kluk, který by zapadl v každé kabině. Je pravda, že my byli vždycky hlavně parta Kladeňáků, ale hráči odjinud, když byli v pohodě, zapadli vždycky. Pamatuji si třeba pár výborných Slováků.

Nejen vy, ale i Pardubice měly našlapaný tým plný hvězd. Kdo vás trápil nejvíc, mistr play off Jiří Dopita, brankář Lašák nebo kanonýr Hejduk?

Mně spíš utkvěla v paměti formace Mikeska, Hemský a Bulis. Ti byli v té době ve formě.

Sérii jste nakonec dotáhli do sedmého zápasu, proč to nevyšlo? Radek Gardoň říká, že jste byli naštvaní na rozhodčí?

Brzy jsme vedli, ale oni to otočili a už ubránili. Naštvaní jsme sice byli, ale rád se podívám na ten záznam, protože člověk si kolikrát myslí, jak mu někdo křivdil a pak když se v klidu koukne, změní názor. Takže si to v televizi rád pustím.

Uvidíte i svoje trestné střílení pět vteřin před koncem za stavu 3:1 pro Pardubice. Doufal jste v té chvíli ještě v nějaký zázračný obrat?

Já si ani nepamatuji, že bych tam nějaký nájezd jel. Ale jestli chybělo pět vteřin, šance už byla moc malá.