„Minulý rok jsme to brali tak, jak se vždycky druhá liga brala – přijít si po práci s kluky pokecat do kabiny, odtrénovat a jít v klidu domů. Tak už to ale nejde. Druhá liga se posunula tak o tři třídy výš, než když jsem ji začal před šesti lety hrát,“ popisuje pětadvacetiletý Patyk. „I my jsme ale udělali obrovský posun,“ dodává.

Týmu pomohl příchod zkušeného kanonýra Vítězslava Bílka, který po dlouhých letech ukončil profesionální kariéru a v devětatřiceti letech přebral po Patykovi v Řisutech kapitánské céčko. „Každý tým má nějakého hráče se zkušenostmi z extraligy nebo z první ligy a u nás to prostě chybělo. Jsem rád, že přišel zrovna on,“ říká Patyk.

Záchrana pro Řisuty, táhli je čtyřbodoví borci v čele s Bílkem

Právě Bílkova přítomnost byla okamžitě znát. Prvoligový střelecký rekordman posbíral v 39 zápasech parádních 62 kanadských bodů a stanovil nové klubové maximum, které stále posouvá. Doposud v Řisutech posbíral za jednu sezonu nejvíce bodů Matěj Kos, který dosáhl na 55 bodů. Tento zápis už je ale minulostí a letos jsou ve druhé lize jen tři produktivnější hráči než Bílek.

„Klobouk dolů. Jeho bruslení a nasazení téměř ve čtyřiceti letech je úchvatné. Jsem rád, že rekord překonal zrovna on, zaslouží si to a řekl bych, že ještě neřekl poslední slovo. Pořád zbývají čtyři zápasy,“ vysekl Patyk poklonu zkušenému střelci. Sám se přitom kvůli Bílkovým bodovým žním posunul v historické tabulce klubu s 52 body z minulé sezony na čtvrté místo.

Ani Patyk ale rozhodně nezpomaluje a znovu je s 33 body v klubu na parádním třetím místě. Více než měsíc přitom absentoval a stihl jen 24 utkání. „Byl jsem nemocný a bylo to hodně psychicky náročné. Nikdo nechce sedět doma a koukat na to, jak kluci dřou. Jsem rád, že je to za mnou. Přišel jsem ve vhodnou chvíli a naštěstí v dobré formě,“ popisuje kladenský odchovanec.

Obrazem: Víťa Bílek nestárne, už je zase rekordmanem!

Podle jeho slov se pod herní posun týmu výrazně podepsal ještě jeden faktor. Řisuty totiž před sezonou přivedli jako nového trenéra Pavla Křepelku. „Pan Křepelka byl můj první trenér na Kladně a jen díky němu jsem prožil hokejové mládí, na které vzpomínám velice rád. Za to mu moc děkuji. I díky tomu jsem přesně věděl, co do týmu přijde, a potvrdilo se to. Řád, profesionalita a těžké tréninky. Pro něj bylo těžké přejít z mládeže k nám do chlapů, ale časem si vše sedlo a vidím to na super budoucnost hokeje v Řisutech,“ chválí Patyk.

Toho těší, že tým zvládl sezonu i přesto, že kvalita soutěže oproti minulým ročníkům s příchodem týmů jako Ústí nad Labem nebo Chomutov zásadně vzrostla. „Soutěž už je úplně jinde. Víc než půlce týmů vůbec nemůžete konkurovat. My chodíme do práce a večer na zápas. Oni mají před zápasem v deset rozbruslení a pak se celý den připravují na utkání,“ popisuje Patyk.

Řisuty, kterým zbývá odehrát poslední čtyři kola, už si podle jeho slov závěr sezony užijí. „Já osobně budu hrát až ve středu, takže jsem zvědavý, co kluci v sobotu předvedou. Hlavně si to ale budeme chtít užít a nic soupeřům nenechat zadarmo,“ hlásí závěrem.

