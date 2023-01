Co ho do utkání od prosince nepouštělo? Zprvu nemoc a pak rozhodnutí kouče. „Na začátku prosince jsem dostal horečky a několik dnů mi nechtěly pustit, až jsem zavolal doktorce a ta mi nasadila antibiotika. Takže jsem byl mimo v podstatě až do konce roku a hrál až silvestrovský srandamač. Kluci mezitím vyhráli pět zápasů v řadě a trenér Křepelka mi vysvětlil, že chce držet vítěznou sestavu. Pochopil jsem to a jemu to tehdy vyšlo, ještě se vyhrálo,“ vrací se Petr Patyk ke své nemoci, po níž musel tři týdny trénovat, než se dočkal zápasového vytížení.

Přišlo ve středu s Klatovy, ačkoliv plán byl na další zápas s Děčínem. „Jenže vypadli dva hráči ze sestavy, Jonáš Křepelka a Petr Janeček, takže jsme si zase s trenérem sedli a dohodli se, že půjdu už na Klatovy. Zase mu to vyšlo,“ směje se odchovanec Ústí nad Labem, který prošel kladenskými dorosty.

Nicméně také on přiznává, že Řisuty měly kliku. A hlavně střelce Ondřeje Sýkoru, který dal v posledních deseti minutách tři branky a celkem čtyři. Otočil tak na 6:5. „On by ve středu trefoval i minibranku, střílel dokonale. Neskutečné,“ kroutil hlavou Petr Patyk.

Celkově je rád, že Řisuty oproti minulé sezoně hrají víc v klidu a měly by se v pohodě zachránit. Co ho netěší, že se podle něj druhá liga zkvalitnila až příliš a několik týmů má v podstatě profesionální podmínky – Ústí nad Labem, Chomutov, Tábor, Děčín.

Také v Řisutech museli začít víc trénovat, jiná cesta aktuálně není. „Jsou tam týmy, které trénují každý den dopoledne jako profíci a ty jsou jinde. My mívali tréninky dva a teď jsme jeden přidali. K tomu dva zápasy týdně a jsme také na pěti. Jenže my musíme chodit do práce. Když přijdete v šest domů a od půl osmé začíná zápas, není to sranda,“ vysvětluje.

S Klatovy a několika dalšími mužstvy si však Řisuty zahrají vyrovnané zápasy, ten středeční se šťastným koncem. I díky Patykově příspěvku. „V první třetině to ještě bylo špatné, musel jsem se rozkoukat. Od druhé to ale bylo lepší. Myslím, že celkově se na naši hru dalo koukat včetně přesilovek, které jsme proměnili čtyři. To se nám zatím v sezoně nepovedlo,“ říká.

Patyk loni kromě hokeje hrál také hokejbal, tehdejší trenér extraligového Kladna Drahomír Kadlec mu hodil laso, aby naskočil s Michailem Potěchinem do play-off. Pomůže Patyk Kladnu i letos? „Určitě rád, hokejbal mě baví a play-off mělo náboj. Ale jak to bude, to teprve budeme řešit. Kladno změnilo trenéra a netušíme, zda nás ten nový bude chtít,“ dodal Petr Patyk.