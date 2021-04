Pečlivě složená mozaika Poruby bude pro Rytíře velkou zkouškou

Mluví se i o předčasném finále Chance ligy, každopádně týmy Kladna a Poruba, které změří síly v semifinále play off, před sezonou nejvíc investovaly do svých kádrů a papírově by měly být nejlepší. Série hraná na čtyři vítězné zápasy zahajuje v pátek a sobotu na ledě kladenského ČEZ stadionu.

Kladno (v modrém) slaví těsnou výhru 3:2, Poruba ale kvalitu na jeho ledě ukázala. | Foto: Antonín Vydra

Rytíři se už po očku chystali na Litoměřice, ty vedly nad Jihlavou 3:1. Ale Dukla s novým trenérským větrem na střídačce, totiž bývalým reprezentantem Viktorem Ujčíkem, ukázala, že ve vyřazovacích bojích Chance ligy umí plavat dokonale, možná nejlépe ze všech týmů. Ve druhé nejvyšší soutěži patří dlouhé roky k elitě a proti Litoměřicím to ukázala. A přisoudila Kladnu soka z ostravské městské části Poruba. Kladenské tak nečeká úplně tradiční protivník, jací se sejdou ve druhé semifinálové sérii – tedy Jihlava a Vsetín. Ale jak už bylo řečeno, v Havířově tamní majitel Pavel Hinner nešetřil prostředky a z týmu Poruby udělal během pár let špičkový výběr, který Rytíři rozhodně nemohou podcenit. To vážně nejde. Hokejové zajímavosti z 30. března: Postupovou explozi odšpuntoval Michal Havel Přečíst článek › Poruba sice v základní části trochu tápala, zbytečně třeba ztratila i zápas v Kladně, ale to je zapomenuto. Pavel Hinner vyměnil trenéry Janečka a Pavlačku za vyvážené duo se zkušeným Karlem Suchánkem, jehož doplňuje mnohým známý někdejší reprezentant David Moravec. A najednou to jde. Ostravané pod nimi neprohráli ani jedinkrát, dokonce ani v sedmi zápasech předkola a čtvrtfinále play off nenašli přemožitele! To budí velký respekt. Jasně dobrým tahem se ukazuje podpis v létě nejžádanějšího produktivního útočníka Chance ligy, Fina Markuse Kosrkiakoskiho, klub podepsal i tvořivé obránce Tepera ze Vsetína a Szathmáryho z Třebíče. Posil má samozřejmě více, třeba Chomutováci v dresu Kladna určitě dobře znají Petra Stloukala, skvělé přihrávky na góly rýsuje Tomáš Jáchym, zkušenost přinášejí Lukáš Endál, petr Kanko i muž na černou práci Tomáš Sikora. Ano, ten, co zranil ještě v dresu Havířova Jaromíra Jágra. U výběru posil měl důležité slovo někdejší guru Sparty František Výborný. Předvedl, že má výborný čich a přehled, vybíral skutečně pečlivě, hráči jakoy dokonale zapadali do mozaiky vlastně úplně nového týmu, který se sice nějakou část ročníku dával dohromady, ale na rozhodující dějství je zdá se nachystán víc než dobře. Silný kádr má také Kladno, i ono stavělo po pádu z extraligy nový kádr. A i tady to trochu skřípalo a dokonce i ve čtvrtfinále se Slavií, kde tým kouče Čermáka jistě nepředvedl stop procent svých schopností. Teď už bude muset.