Zápas byl celkem zajímavý i z lehce bulvárního pohledu, proti sobě totiž stáli Tomáš Plekanec a brankář hostů Marek Peksa. Hokejově je spojuje pramálo, ale o Peksovi noviny psaly, že právě on vystřídal na nějaký čas Plekance vedle zpěvačky Lucie Vondráčkové. Ve vzájemném souboji byl tentokrát úspěšný vlasatý brankář, když největší hvězda Rytířů pár šancí nedala, ale zase pomohla připravit vítěznou branku.

Středeční výkon si Rytíři nikam vystavovat nebudou, ani na něj vzpomínat. Byli rádi, že v první části uhráli aspoň remízu 1:1, protože hned v úvodu trestuhodně nechali před Brízgalou volného Horkého a ten nezaváhal. Šumperk pak mohl několikrát i zvýšit, hlavně v přesilovce čtyři na tři, ale Brízgala už odolal. Když už se zdálo, že zmiňovaný brankář Peksa udrží nulu na svých zádech do pauzy, objel ho Guman, nastřelil bránícího Kabelku a od něj se odrazil puk do sítě.

Ve druhé třetině Rytíři přidali a odskočili o dva góly. U obou byl Nikolas Hlava, když nejprve ladně projel pásmem i kolem Peksy a pak nabil zpoza klece Melkovi.

Přesto ještě zápas zápletku našel, když Drak Krejčiřík ve 46. minutě nádherně trefil v přesilovce šibenici. Kladno ale monster překvapení nedopustilo a díky tvrďákovi Hajnému, který kromě ran umí rozdávat už i góly (třetí ve třetí zápase v řadě), dohrávalo v klidu.

OHLASY TRENÉRŮ

David Čermák (Kladno): Měli jsme špatný vstup do utkání a hned po dvou minutách jsme dostali gól, což nás trochu zaskočilo. Potom jsme se zlepšili a měli jsme převahu. Ve druhé třetině jsme měli určitě vsítit víc gólů, abychom se dostali do většího odstupu. To se nám ale nepovedlo a Šumperk snížil na rozdíl jednoho gólu. Proto je výsledek takový, jaký je.

Martin Sobotka (Šumperk): Po restartu soutěže jsme třikrát dostali hodně branek, takže jsme na led favorita chtěli přijet s tím, že budeme dobře bránit, zkusíme hrát na nulu a když se nám podaří dát klukům z Kladna nějaký gól, tak jim to víc ztížíme. To se nám povedlo, gól jsme dali, ale při naší smůle jsme dostali půl minuty před koncem třetiny. Domácí byli jinak po celý zápas lepší a kontrolovali utkání. Škoda gólu půl minuty před koncem první třetiny. Kdybychom déle udrželi nulu, třeba by byl výsledek lepší. Pro nás je pozitivum, že jsme dostali jenom čtyři góly. Je to pro nás příprava do dalších zápasů, které nás čekají a ve kterých chceme bodovat.

Rytíři Kladno - Draci Šumperk 4:2 (1:1, 2:0, 1:1). Branky a nahrávky: 20. Guman (Hajný, Pitule), 26. Hlava (Račuk, Bílek), 29. Melka (Plekanec, Hlava), 52. Hajný (Pitule, Guman) – 3. Horký (Danielčák), 46. Krejčiřík (P. Kratochvíl, Kabelka). Rozhodčí: Souček, Hucl – Sedláček, Bělohlav. Vyloučení: 8:6. Využití: 1:1. Střely na branku: 47:20.

Kladno: Brízgala – Frye, Ticháček, V. Sorokin, Štochl, Kehar, Zelingr – Melka, Plekanec, Kubík – Hajný, Pitule, Guman – Bílek, Račuk, Hlava – Šapovaliv, Filip, Š. Jelínek.

Šumperk: Peksa – Gewiese, Ševčík, Věntus, Kabelka, Viktorin, Nepokoj – Jaroš, Tadeáš Král, Uhlík – Krejčiřík, Baláž, P. Kratochvíl – Spratek, Milfait, Hroch – Horký, Scheuter, Danielčák – Krč.