Rytíři se zase mohli spolehnout na fantasticky chytajícího Landona Bowa, který zastavil více než čtyřicet puků vystřelených boleslavskými borci. Na druhé straně měl Gasper Krošelj méně práce, ale zase čelil často větším šancím. V prvním vzájemném duelu sezony gól nepustil a dlouho se mu to dařilo i v úterý. Když ho Baránek v přesilovce načapal, měl Slovinec štěstí, gól totiž padl snad desetinu vteřiny po limitu druhé třetiny. „Ale nijak to s námi nezamávalo, tušili jsme, že gól padl po čase,“ usmál se asistent trenéra Kladna Jiří Burger.

I kladenští hráči měli několikrát štěstí, hlavně při zázračném Bowově zákroku ve druhé třetině proti Stránskému.

Zápas tak dospěl do prodloužení, v němž hráli na puku domácí, ale sám na bránu jel Kubík. Nedal, ale po chvíli přišel „úprk“ Wooda, jemuž unavení domácí nestíhali, a kanadský kolohnát si připsal už druhý vítězný gól v prodloužení (první na podzim proti Zlínu).

A jeho Kladno nesmírně cenné dva body, které ho zase trochu odpoutaly od posledního Zlína a naopak přiblížily příčkám zajišťujícím předkolo play off.

„Chtěli jsme vycházet ze zajištěné obrany, což se nám celkem dařilo, ale ve druhé třetině jsme se dostali pod tlak, což bylo i třemi vyloučeními. Podržel nás výborně chytající Bowsie. Pak se čekalo, kdo dál gól a jsme spokojení, že se to povedlo nám, pro nás jsou to moc cenné dva body,“ těšilo Jiřího Burgera a zdůvodnil, proč Jaromíra Jágra tým využívá ve hře hodně málo. „Kdyby neomarodil Láďa Zikmund, asi by Jarda ani nehrál, protože zdravotně to u něj pořád není ono.“

„My za bod nejsme rádi, ale byl to vyrovnaný zápas. Oba týmy měly šance, ale my neměli drajv, tak to asi bylo spravedlivé,“ mínil domácí trenér Radim Rulík a mrzela ho taktická chyba jeho svěřenců v oslabení. „Bohužel tam naši hráči zůstali dlouho, jeden brejk jsme přežili, druhý už ne. Takhle to hrát nejde, potrestáni jsme byli po právu,“ uznal a okomentoval i střeleckou nemohoucnost bruslařů. „Když vezmeme počet střel za poslední zápasy, měli jsme jich hodně v Liberci i tady. Ale chybí nám tlak do branky a vytvoření následných situací,“ zlobil se.

Kladno bude o další body bojovat v pátek a v neděli na domácím ledě v Chomutově. V pátek hostí Karlovy Vary (18:00) a v neděli Kometu Brno (16:00). Klub prodává i balíček vstupenek na obě utkání za zvýhodněnou cenu. A můžete si pořídit tričko s narozeninovým motivem padeástin Jaromíra Jágra.

BK Mladá Boleslav - Rytíři Kladno 0:1 pp (0:0, 0:0, 0:0 - 0:1)

Branka a nahrávka: 65. Wood (Kubík). Rozhodčí: Šír, Kubičík – Frodl, Lederer. Vyloučení: 2:3. Využití: 0:0. Nejlepší hráči zápasu: Jan Stránský – Landon Bow. Střely na branku: 43:22. Diváků: 931.

