Na první dobrou se zdá, že Motor posílil lépe než Kladno. Investoval do nových hráčů obrovské prostředky, ale v tomhle zápase se to vyplatilo. Zářily staré pasty Gulaš, Pech, Vondrka i nenápadná posila Jindřich Abdul, který svými body utkání zlomil na jihočeskou stranu. Na druhé straně jsou zámořští borci zatím matní, byť Bow toho pochytal hodně a Ciampini dal branku. Plekanec na vše sám nebude stačit.

Kladnu vyšel úvod zápasu, když Kanaďan Ciampini dobře clonil Hrachovinovi a bekhendovou dorážkou ho pokořil. Jeho první branku v dresu Kladna musel posvětit rozhodčí, protože se domácím zdálo, že Ciampini bránil brankáři, ale sudí správně branku uznali.

Pak už přišla vlna kladenských vyloučení, kterou dvakrát po sobě odstartoval tentokrát nastoupivší Jaromír Jágr. Jeho první trest ještě zvládli Rytíři bravurně, když Račuk mazácky obral o puk Ondráčka a po výměně s Filipem skóroval v oslabení – 0:2. Jenže další přesilovku už Pech využil a v závěru prvního dějství domácí dostali dokonce dvojnásobnou výhodu.

Ve druhé části už domácí valili na brankáře Bowa jednu akci za druhou a nastříleli mu pět gólů. Zpočátku ještě Rytíři stíhali odpovídat, branky dali Baránek po dobře sehrané přesilovce na 3:2 a Hlava na 4:3, ale odpověď domácí byla blesková a ještě dvojnásobná. Zářil hlavně Abdul, který byl u tří gólů.

Poslední dějství už přineslo jen kosmetickou úpravu skóre. Na Gulašův zásah odpověděl zblízka Hlava, na víc už Rytíři neměli.

„Zápas jsme ztratili úplně zbytečně. Měli jsme dobrý nástup, ale měli jsme pak strašně moc vyloučených. Hráči, kteří chodí na oslabení, je hrají dobře, ale pak už byli unavení. To rozhodlo,“ mínil hostující trenér David Čermák.

Domácí Jaroslav Modrý s Čermákem souhlasil a pochválil fantastickou kulisu v Budvar areně. „Bylo pěkné hrát zase před fanoušky. Kladno mělo výborný nástup, ale měli hodně vyloučených, jsou pak unavenější, dělají chyby a my je využili. Máme na to řadu rozdílových hráčů a oni to ukázali,“ řekl Modrý a odmítl, že by Budějovice více motivoval start Jaromíra Jágra, který tu před dvěma lety dal čtyři branky. „To ne. Jarda je legenda, pořád skvělý v přesilovce, ale je to jen další hráč a my se musíme připravit na všechny,“ okomentoval nasazení Jágra (Kladno už při zranění několika hráčů nemělo kam sáhnout) kouč Jihočechů.

Motor České Budějovice – Rytíři Kladno 7:5 (1:2, 5:2, 1:1).

Branky a nahrávky: 17. Pech (J. Ondráček), 24. Abdul (Pech, Gulaš), 29. Vondrka (Abdul, Štich), 35. Slováček (Pech, Gulaš), 36. Abdul (Vondrka), 40. Pech (Slováček, J. Ondráček), 45. Gulaš (Slováček, Pech) – 10. Ciampini (Kehar), 15. Račuk (Filip), 27. Baránek (Hlava, Plekanec), 35. Hlava (Kubík, Filip), 57. Hlava (Kubík). Rozhodčí: Pešina, Ondráček – Kajínek, Axman. Vyloučení: 7:11. Využití: 3:1. V oslabení: 0:1. Diváků: 6064.