Jak velký odpich bude kvalitní výkon proti Spartě i to, že konečně Kladno dalo góly?

Samozřejmě to odpich bude. Už se to zvedá. Byl základ konečně dát gól, protože to čekání bylo strašné. Ale příště budeme chtít zase víc a víc. A hlavně chceme vyhrávat. I kdyby to bylo 1:0, pořád jsou to tři body.

Z čeho pramenilo tolik zbytečných faulů?

Většina byla zbytečná. Toho se musíme vyvarovat. Je třeba hrát co nejvíce pět na pět, protože v tom jsme dobří. Už nesmíme dopustit, aby se nám stávaly takové výpadky.

Foto: Přesilovková smršť Sparty, Kladno se fauly popravilo samo

Přitom kdyby se počítaly jen góly ze hry pět na pět, tak jste Spartu porazili.

Musíme hrát co nejvíce pět na pět, případně v naší přesilovce. Ve vyrovnaném počtu hráčů jsme silní, dovedeme se udržet na kotouči. Tolik závarů není. To je naše největší výhoda. Musíme vydržet!

Co se na ledě stalo, že i vy s nevysokou postavou jste se pustil do bitky?

Vůbec bych tomu bitka neříkal, spíš takové přetahování. Už jsem ho chtěl pustit, ale Jandus mě ještě čapnul. Nenechám se sebou takhle vytírat. Prostě jsme se pošťuchovali. Ale chtěl jsem mu ukázat, že se ho nebojím.

Teď vás čekají skvěle hrající Vítkovice. Jak se na ně připravit?

Připravíme se jako na každý jiný. Kvalita tam rozhodně je. Navíc ta dlouhá cesta. Bude to těžké, ale chceme si odtamtud přivézt výhru.

Jan Šejhl